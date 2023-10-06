معدلات الاستيطان ترتفع بشكل خطير.. وتقارير دولية وحقوقية تفضح مستوى العنف غير المسبوق ضد الفلسطينيين

غزة – القدس – “القدس العربي”:

تظهر الاحصائيات الدولية والحقوقية والفلسطينية، التي صدرت خلال الأيام الماضية، تصاعد حدة الهجمات الاستيطانية الخطيرة ضد المناطق الفلسطينية، والتي تهدف إلى ترحيل السكان قسرا، وإحلال مشاريع استيطانية جديدة، حيث فاقت هذه الهجمات وفقا للأرقام، خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، ما كانت عليه في الفترة الماضية، ما يؤكد أن الأمر يسير وفق خطط جديدة، وضعتها حكومة اليمين المتطرفة.

وحسب الأرقام التي وردت في الاحصائيات الفلسطينية، التي تراقب عمليات الاستيطان، فقد قامت سلطات الاحتلال منذ بداية العام لحالي بتوزيع 120 اخطارا بالهدم والترحيل في الاغوار الشمالية، بعد أن حولت تلك المنطقة لبؤر استيطانية ومزارع رعوية كثيرة للمستوطنين تنتشر في المنطقة، تأوي العديد من المنظمات الاستيطانية الإرهابية، والتي تحصل على دعم سياسي ومالي من حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل، والتي تقوم في ذات الوقت بمنع منح الفلسطينيين أي رخص بناء في تلك المناطق.

كما ذكرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها ارتكبوا خلال سبتمبر المنصرم 87 اعتداءً ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، حيث سجلت تلك الاعتداءات ارتفاعا، وأوضحت أن الانتهاكات شملت اعتداءات جسدية مباشرة على المواطنين، هدم مساكن وتجريف أراض، اقتلاع وإتلاف مزروعات، الاستيلاء على ممتلكات، إقامة بؤر استيطانية جديدة، وإخطارات بالهدم، ونصب الكمائن ليلًا لإرهاب المواطنين، ومنع الرعاة من دخول المراعي المجاورة لهم، وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظات الخليل بواقع 19 اعتداءً، تليها محافظة أريحا والأغوار بـ 13 اعتداءً، ومحافظة طوباس والأغوار الشمالية بـ13 اعتداءات.

كما قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن إسرائيل بصدد تنفيذ 16 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات في الضفة الغربية، وأوضحت في تقرير جديد لها أن سلطات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال شهر سبتمبر الماضي 923 اعتداءً، تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتحام قرى، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات.

وضمن رصد هجمات الاستيطان، وآثارها على الفلسطينيين، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا”، إن إسرائيل تسببت بتهجير 13 أسرة فلسطينية، تضم 84 فردًا بينهم 44 طفلا، من مسافر يطا، جنوب الخليل، منذ مطلع يوليو 2023، وأوضح مكتب الأمم المتحدة في تقرير، أن القيود المتزايدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على تنقل الأسر في مسافر يطا، هي السبب الرئيسي وراء تهجيرها.

وفي السياق، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، من الارتفاع الحاد في عنف المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يجري بغطاء سياسي من الحكومة الإسرائيلية، وأشار في كلمة خلال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن عدد هجمات المستوطنين في النصف الأول من العام الحالي بلغ 1148- تساوت تقريبًا مع الهجمات التي حدثت طوال العام الماضي، وعددها 1197، ما يؤشر على مستوى غير مسبوق من العنف، مع غياب شبه تام لتدابير المساءلة والعقاب.