معدل البطالة في المغرب يرتفع إلى 13%

الرباط: قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الإثنين، إن معدل البطالة في المملكة ارتفع إلى 13 بالمئة في عام 2023 من 11.8 بالمئة قبل عام، وذلك في ظل استمرار تناقص حجم العمالة في قطاع الزراعة بسبب الجفاف.

وأضافت المندوبية في تقرير لها أنه حتى نهاية عام 2023 بلغ عدد المتعطلين عن العمل في المغرب 1.58 مليون شخص، فيما فقد القطاع الزراعي 202 ألف فرصة عمل بعد سنة الجفاف السادسة على التوالي.

وكان معدل البطالة أعلى بين الشباب إذ بلغ 35.8 بالمئة. بلغ المعدل 19.7 بالمئة بين الخريجين و18.3 بالمئة بين النساء.

(رويترز)