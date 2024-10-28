معدل الخصوبة في إنكلترا وويلز يسجل انخفاضا قياسيا

لندن: كشفت أحدث البيانات الرسمية اليوم الإثنين، أن معدل الخصوبة الإجمالي عبر إنجلترا وويلز تراجع إلى مستوى منخفض قياسي جديد العام الماضي، بينما تراجع عدد المواليد الأحياء إلى أدنى مستوى خلال خمسة عقود تقريبا.

وفي حين أن معدلات الخصوبة عبر إنجلترا وويلز يشهد حالة من التراجع العام منذ 2010، فإن المعدل في 2023 تراجع إلى 44ر1 طفل لكل المرأة، وهو ما قال مكتب الإحصاء الوطني إنها أدنى قيمة منذ بدء التسجيلات في 1938، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وانخفض المعدل من متوسط 49ر1 طفل لكل امرأة على مدار حياتهن في 2022، وانخفض أكثر بين النساء في الفئة العمرية من 20 إلى 24 ، بتراجع بواقع 79 % من 6ر181 مواليد أحياء لكل ألف امرأة في تلك الفئة العمرية في 1964 إلى 6ر38 في .2023

وظل متوسط عمر الأمهات مستقرا عند 9ر30، بينما ارتفع متوسط عمر الآباء بشكل طفيف من 7ر33 في 2022 إلى 8ر33 العام الماضي.

وكان أكبر تراجع في معدل الخصوبة الإجمالي الكلي في ويلز (من 46ر1 إلى 39ر1) وشمال غرب إنجلترا (53ر1 إلى 46ر1).

أما أدنى الانخفاضات فشهدتها لندن (39ر1 إلى 35ر1) والشمال الشرقي (47ر1 إلى 43ر1) وويست ميدلاندز (62ر1 إلى 58ر1).

ويتم تعريف معدل الخصوبة على أنه متوسط عدد الأطفال الأحياء الذي يمكن أن تنجبه مجموعة من النساء إذا ما مررن بمعدلات الخصوبة على حسب العمر على مدار حياتهن الإنجابية.

(د ب أ)