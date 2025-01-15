معدل الولادات في فرنسا يتراجع إلى أدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية

تسعى الحكومة الفرنسية إلى التصدي للهجرة غير النظامية والحدّ من تلك النظامية

باريس: انخفض عدد المواليد في فرنسا العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، على ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء الثلاثاء.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن 663 ألف طفل ولدوا في فرنسا في عام 2024، بانخفاض نسبته 2,2 في المئة عن العام السابق.

وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي 1,59 طفل لكل امرأة في البر الرئيسي الفرنسي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من قرن.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن 646 ألف شخص توفوا في فرنسا في عام 2024، بزيادة 1,1 في المئة عن العام السابق، بسبب بلوغ جيل طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية سن الشيخوخة.

بلغ عدد سكان فرنسا 68,6 مليون نسمة في الأول من كانون الثاني/يناير 2025، بزيادة 0,25 في المئة خلال عام.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن تدفقات الهجرة أضافت صافي 152 ألف شخص إلى إجمالي عدد السكان العام الماضي.

استقر متوسط العمر المتوقع للأشخاص في فرنسا عند “مستوى مرتفع تاريخيا” هو 85,6 عاما للنساء و80 عاما للرجال.

وقد نُشرت أحدث الأرقام في وقت تسعى الحكومة الفرنسية إلى التصدي للهجرة غير النظامية والحدّ من تلك النظامية.

في العام الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد إنعاش معدل المواليد البطيء في فرنسا، متعهدا تقديم إجازات أكثر سخاء للأشخاص الذين ينجبون أطفالا، وبمكافحة العقم.

(أ ف ب)