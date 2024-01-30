معرض العقار المغربي «سماب إكسبو» يفتتح بعد غد تحت شعار «موعد النجاح»

بروكسل – «القدس العربي»: من المقرر افتتاح الدورة الثامنة من معرض العقار المغربي «سماب إكسبو» بعد غدٍ الجمعة في بروكسل تحت شعار «موعد النجاح».

ويركز المعرض، الذي يعود بعد غياب منذ بدء جائحة «كوفيد19»، على تقديم معلومات دقيقة للمشترين المحتملين، وتوجيههم بخصوص الخطوات اللازمة لضمان أمن عمليات الشراء الخاصة بهم.

ويشارك في المعرض ثلاثين شركة تطوير عقاري وسمسرة تعمل في 45 مدينة مغربية. وسيوفر للمشترين المحتملين مشورة خبراء يصلونهم مباشرة مع المُطَوِّرين العقاريين والمستشارين الماليين والقانونيين والمُوثِّقين لتعزيز قرارات الاستثمار المستنيرة.

وينتظر ان يستقطب معرض بروكسل جمهوراً واسعاً من بلجيكا والدول المجاورة.

وتنظم خلال الأيام الثلاثة من المعرض موائد مستديرة وندوات حول مواضيع مختلفة تتعلق بالعقارات بالشراكة مع «الاتحاد المغربي للمنعشين العقاريين».

كما تعقد بالمناسبة ندوات أخرى بمشاركة ممثلي مؤسسات مصرفية لتوفير كافة المعلومات اللازمة في ما يتعلق بالجانب التمويلي.

وستنظم في ثاني أيام المعرض ندوة تخصص لعرض برنامج «دعم سكن» الذي أطلقه العاهل المغربي في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما سيتم إطلاق منصة رقمية تسمح للمواطنين المغاربة المؤهلين والمشترين المستقبليين بالاستفادة من المساعدة السكنية المباشرة. وسيشارك في الندوة الكاتب العام (وكيل) لوزارة إعداد التراب الوطني والإسكان، ورئيس مجلس إدارة شركة العمران القابضة، ورئيس الاتحاد المغربي للمُطَوّرين العقاريين.