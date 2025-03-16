منوعات | ميديا

معرض رسومات اللبنانيات الرائدات: رحلة عبر الألوان والضوء والعاطفة

16 - مارس - 2025

ناديا الياس
حجم الخط
0

بيروت – «القدس العربي»: تحت عنوان «قيادة الطريق: النساء الرائدات في الفن اللبناني»، افتتح في جامعة الروح القدس الكسليك معرض فني احتفالاً بيوم المرأة العالمي وقبل عيد الأم، وذلك تكريماً للمساهمات الريادية للنساء في إثراء التراث الفني الغني للبنان وكدعوة لإعادة اكتشاف هؤلاء الرسامات اللواتي، رغم التحديات، قد خلّدن أسماءهن وفنونهن في الذاكرة الجماعية. ويسلّط هذا المعرض الضوء على موهبة ورؤية ومرونة الرسّامات اللبنانيات اللواتي تركن بصمة لا تُمحى في المشهد الثقافي اللبناني. ويكشف المعرض عن رحلة حيوية عبر الألوان والضوء والعاطفة بحيث تحكي كل لوحة قصة، صراعًا، أو حلمًا، لتجسد تنوّع وغنى التعبيرات النسائية في الفن اللبناني.
ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار لغاية 28 الشهر الحالي، من الإثنين إلى الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساء، في حرم الجامعة في الكسليك.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ماجدة الرومي إلى مهرجان موازين وتطلق أغنية رومانسية
25 - يونيو - 2025
مهرجانات بيبلوس الدولية تعلن برنامجها الفني
24 - يونيو - 2025
المهرجانات اللبنانية مستمرة رغم الحرب ومروان خوري أحيا حفلاً من أجل لبنان ومستقبل وشبابه
20 - يونيو - 2025
مسابقة الأفلام القصيرة حول التراث اللبناني استقطبت 64 فيلماً
18 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية