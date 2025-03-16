معرض رسومات اللبنانيات الرائدات: رحلة عبر الألوان والضوء والعاطفة

بيروت – «القدس العربي»: تحت عنوان «قيادة الطريق: النساء الرائدات في الفن اللبناني»، افتتح في جامعة الروح القدس الكسليك معرض فني احتفالاً بيوم المرأة العالمي وقبل عيد الأم، وذلك تكريماً للمساهمات الريادية للنساء في إثراء التراث الفني الغني للبنان وكدعوة لإعادة اكتشاف هؤلاء الرسامات اللواتي، رغم التحديات، قد خلّدن أسماءهن وفنونهن في الذاكرة الجماعية. ويسلّط هذا المعرض الضوء على موهبة ورؤية ومرونة الرسّامات اللبنانيات اللواتي تركن بصمة لا تُمحى في المشهد الثقافي اللبناني. ويكشف المعرض عن رحلة حيوية عبر الألوان والضوء والعاطفة بحيث تحكي كل لوحة قصة، صراعًا، أو حلمًا، لتجسد تنوّع وغنى التعبيرات النسائية في الفن اللبناني.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار لغاية 28 الشهر الحالي، من الإثنين إلى الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساء، في حرم الجامعة في الكسليك.