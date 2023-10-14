معرض فرانكفورت للكتاب يلغي تكريم كاتبة فلسطينية في ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة.. انسحابات واحتجاجات عربية

باريس- “القدس العربي”: أثار إلغاء تكريم الروائية الفلسطينية عدنية شبلي في معرض فرانكفورت للكتاب، على ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة على ما يبدو، ردود فعل واسعة، وتعليقات من مثقفين وناشطين وهيئات ثقافية.

وكان من المفترض أن تحصل الكاتبة على جائزة “ليبراتور” المقدمة من جمعية “ليتبروم”، التي تمنح لأعمال الكاتبات من دول الجنوب العالمي، في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وأن تكرِّمَ الجائزة روايتها “تفصيل ثانوي”.

وكانت الرواية قد حظيت بإشادة كبيرة من قبل النقاد، وجوبهت، في المقابل، بانتقادات تزعم استخدام الكاتبة الكليشيهات المعادية للسامية.

وقال مدير معرض فرانكفورت للكتاب، يورجن بوس: “يتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم مستقلة. وجمعية “ليتبروم” هي المنظمة المنفذة والمسؤولة مسؤولية كاملة عن محتوى حفل توزيع الجوائز”. وتابع: “وفي ضوء الهجوم الإرهابي على إسرائيل، ستبحث ليتبروم عن مكان مناسب لتلك الفعالية في وقت ما بعد معرض الكتاب”.

وأضاف: “ندين بشدة الإرهاب الهمجي لحماس ضد إسرائيل”، مشدداً، في الوقت نفسه، على أن المعرض يقف “إلى جانب إسرائيل بتضامن كامل”.

وقال بوس إن المعرض يعتزم “جعل الأصوات اليهودية والإسرائيلية مرئية بشكل خاص في معرض الكتاب”.

وعلى سبيل المثال، ستتحدث الكاتبة والناشطة ليزي دورون، التي تعيش في تل أبيب وبرلين، عن الأحداث الجارية في إسرائيل في حفل الأدب.

وفي ردود الفعل، أعلنت هيئة الشارقة للكتاب بالإمارات انسحابها من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بسبب إعلان المعرض دعم إسرائيل.

وذكرت الهيئة، في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”، أن قرارها جاء أيضاً بعد إلغاء تكريم كان مقرراً على برنامج معرض فرانكفورت لكاتبة فلسطينية، ما اعتبرتْه “تحيزاً سياسياً وإلغاءً لدور الحوار الذي تشجعه الثقافة”.

الكاتب الجزائري سعيد خطيبي أصدر بياناً احتجاجياً أعلن فيه انسحابه من مشاركات له كانت مقررة في المعرض، إذ قال: “كان يُفترض أن أُشارك في معرض فرنكفورت للكتاب، الأسبوع المقبل، في ندوتين، الأولى عن «نهاية الصحراء»، والثّانية عن «الأدب العربي الحديث»، لكن إزاء الموقف السياسي الذي أعلنه معرض فرنكفورت، بالانحياز إلى طرف ضدّ الآخر أمام ما يحصل من مأساة في غزّة، في وقت كنا نتمنّى فيه أن يلعب الأدب دوراً في تقريب وجهات النّظر، وفي تأسيس حوار يخفّف ما نعيشه من آلام، وإزاء أيضاً الظّلم الذي تتعرّض له الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، حيث أُلغي حفل تسليم جائزتها كذلك، وتعرّضتْ لحملة إعلامية غير منصفة وبعيدة عن الموضوعية، قررتُ إلغاء مشاركتي في معرض فرنكفورت هذا العام”.

وأعلن اتحاد الناشرين العرب، في خطاب رسمي موجّه ليورجن بوس، قرار انسحاب اتحاد الناشرين العرب من المشاركة في المعرض: «إن اتحاد الناشرين العرب يعرب عن أسفه العميق لموقفكم المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة، حيث يعيش الشعب الفلسطيني تحت أطول احتلال في التاريخ الحديث، وهو الاحتلال الذي تحول إلى نظام الفصل العنصري الذي تمارس أقصى الضغوط، وتجعل من غزة سجناً مفتوحاً لأكثر من 2.2 مليون شخص، بالإضافة إلى أن أكثر من 1900 فلسطيني استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال الأيام الستة الماضية، أكثر من 10% منهم من الأطفال”.

وأضاف بيان اتحاد الناشرين: «نحن بالتأكيد ندين أي اعتداء على مدني من أي جهة كانت، ولكن النظر إلى القضية من زاوية واحدة، والقبول بهذا الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود هو خطأ كبير. علاوة على ذلك، فإن تصريحاتك لا تعكس على الإطلاق العلاقات العربية الاستثنائية التي تطورت على مر السنين بين إدارات معرض فرانكفورت للكتاب والناشرين العرب. في ضوء موقفكم، قرر اتحاد الناشرين العرب سحب مشاركته في معرض فرانكفورت للكتاب 2023».

رشحت رواية «تفصيل ثانوي» للفلسطينية عدنية شبلي إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية، التي تمنحها مؤسسة مان بوكر في لندن، عن دورة عام 2021. وتدور أحداثها حول جريمة مروعة ارتكبت في حرب 1948، عندما اغتصب جنودٌ إسرائيليين امرأة فلسطينية شابة تصادف وجودها في صحراء النقب، لتقتل من ثم وتدفن تحت الرمال. وبعد سنوات طويلة، تقوم شابة من رام الله برحلة لاكتشاف حقيقة ما جرى، بعد أن تقرأ عن الحادث بمحض الصدفة.

وعدنية شبلي مولودة في فلسطين عام 1974، ولها أعمال أخرى مثل رواية «مساس»، وسواها.