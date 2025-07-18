معرض فني جماعي يعكس التراث الفلسطيني عبر «نَفَس الأرض» في رام الله

رام الله – رويترز: يستحضر 13 فنانا فلسطينيا وأجنبيا التراث الفلسطيني من خلال الفن والذاكرة والمكان ويعبرون عن ارتباطهم العميق بالأرض عبر أعمال فنية متنوعة في معرض بعنوان «نَفَس الأرض» أو (بريث أوف ذا لاند) في رام الله بالضفة الغربية.

المعرض يضم مجموعة من الأعمال الفنية المتعددة ما بين الرسم والنحت والفيديو آرت وأفلاما وثائقية وأخرى درامية قصيرة.

كما يتضمن نماذج من أنماط بلاط الأرض المزخرف والزجاج الملون إلى جانب منازل القدس العتيقة. وتحضر غزة والحرب فيها عبر أفلام وثائقية وأخرى درامية تحكي عن الواقع هناك.

وقالت القائمة على المعرض رلى خوري إن أعمال الفنانين المشاركين «تستكشف الترابط العميق بين ‏الأرض والذاكرة والهوية والمقاومة».

وأضافت خلال جولة للصحافيين في المعرض أن الأعمال المعروضة تشكل «أرشيفا حيا ومساحة يصبح فيها التعبير الفني وسيلة ‏لحفظ التراث وإعادة تصوره والتأكيد عليه في مواجهة التشرذم والمحو».

وتابعت قائلة «تسلط العديد من الأعمال الفنية الضوء على دور التقاليد الشفوية، لا سيما تلك التي تنقلها النساء الفلسطينيات، بوصفها ‏أوعية للصمود الثقافي».

يأتي المعرض المقام في المركز الثقافي الألماني الفرنسي في رام الله ضمن المشروع الختامي لبرنامج إقامات (مشكال) الفنية.

ويشارك في المعرض كل من أميرة الغول، وإيهاب عابد، وأرندت إنجلهاردت، وبشير مسعد، وفيروز حسن، وحلا سيف، وجمانة دعيبس، ومادو كيليان، ومحمد الراعي، ونورا سعيد، ورند حمد الله، ووسن قرمان، ويحيى الشولي.

وقال شادي بكر مدير المشروع «قدمت هذه الإقامة فرصة فريدة للفنانين الفلسطينيين والأوروبيين للالتقاء والتفاعل مع المواقع الثقافية الغنية في فلسطين».

وأضاف في كتيب حول المعرض «نفس الأرض ليس مجرد معرض فني، بل شهادة على قوة التعاون عبر الثقافات والتخصصات وقد أثرى هذا التبادل الإبداعي فرصة العمل في بعض أبرز الفضاءات الثقافية الفلسطينية».

وأوضح أن المعرض «احتفال بالصمود والإبداع، الذي يولد عندما تتاح للفنانين فرصة التواصل، مع بعضهم، مع التراث، ومع ذواتهم. إنه تأكيد على دور الثقافة في خلق مساحات للحوار والتأمل والنمو».

وأشار بكر إلى أن اليوم الأول للمعرض شهد إقبالا من الزائرين الذين استمع بعضهم إلى شرح من الفنانين عن أعمالهم وأفكارهم.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى السابع من أغسطس آب.