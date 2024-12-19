معرض لكنيسة ألمانية لدعم فلسطين بمناسبة أعياد الميلاد حولته الجماعات المؤيدة لإسرائيل إلى “مشكلة كراهية”

لندن ـ “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطلنية المعروفة بدعمها لإسرائيل تقريرا بعنوان “سوق متنوع ألماني للكريسماس يعرض هدايا حماس”، قالت فيه إن “كنيسة إنجيلية في ألمانيا تواجه اتهامات جنائية لإقامة سوق بمناسبة عيد الميلاد وصف بـ”مناهض للاستعمار” والذي تم فيه بيع ـ على ما زعمت ـ رموز حماس المحظورة”. وأضافت الصحيفة أن المدعين العامين يقومون بالتحقيق في أبرشية مايكلسكريخ دارمشتاد (قرب فرانكفورت) بتهم “التحريض على الكراهية” و “استخدام ـ ما أسمته ـ رموزا إرهابية” بعد تلقي شكاوى حول الحدث الاحتفالي الذي أقيم يوم الأحد. وزعمت أن “الأكشاك في السوق باعت سلاسل مفاتيح مزينة بشعار حماس المثلث الأحمر، وهو الرمز الذي تستخدمه الجماعة لتمييز أهداف العدو والذي تم حظره في ألمانيا في تموز/يوليو”. وعرضت كذلك “ه خرائط لفلسطين وبسكويت للمناسبات والأعياد بعبارات “حياة الفلسطينيين مهمة” وملصقات تحمل شعار “من النهر إلى البحر فلسطين حرة”. وبناء على الصور التي عرضتها الصحيفة فكل المواد التي عرضت هي هدايا فلسطينية تحمل شعارات فلسطينية، لكنها فسرتها بأنها “هدايا حماس”.

ودعا موقع الأبرشية الزوار للقيام بـ “رحلة في التنوع والتضامن مع كل الشعوب المضطهدة” و “دعم الفلسطينين بعائدات سوقنا”. وقال روبرت هارتمان، المدعي العام الأعلى، لوسائل الإعلام الألمانية إنهم “يحققون فيما إذا كانت جرائم جنائية قد ارتكبت”. ولم يتم تحديد أي مشتبه بهم حتى الآن. وأشارت وسائل إعلام ألمانية أن كلا من أبرشية مايكلسكريخ وجماعة مؤيدة لفلسطين اسمها “دارمشتاد فور بالاستاين” التي شاركت في تنظيم المناسبة تخضعان للتحقيق. وبحسب “دايلي تلغراف” قال دانيال نيومان، رئيس الجالية اليهودية في دارمشتاد: “إنها فضيحة أن تسمح كنيسة بروتستانتية لنفسها إما بسذاجة بالتورط في هذا أو تفعل ذلك عن خبث”.

ونقلت عن هانو بنز، عمدة دارمشتاد قوله: “لا مكان لمعاداة السامية في مجتمعنا. إن عقد مثل هذا الحدث تحت مظلة مجتمع بروتستانتي أمر لا يطاق” وأضاف: “هناك محاولات تبذل لنزع الشرعية عن حق إسرائيل في الوجود وتشويه صورة دولة إسرائيل”. وقدم فولكر بيك، رئيس الجمعية الألمانية- الإسرائيلية، بشكوى إلى السلطات وقال: “إن معاداة اليهودية لا تزال تشكل مشكلة في الكنائس. وهي تظهر بشكل خاص في عيد الميلاد”.

ومع الضغوط الكبيرة، قالت السلطات الإنجيلية الإقليمية إن التقارير والصور التي تلقتها عن سوق عيد الميلاد الذي أقامته أبرشية مايكلسكريخ في الأحد ” مزعجة للغاية”. وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قال القس مانفريد فيرنر، رئيس الأبرشية، إنه “لا يتسامح مطلقا مع العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام”. وأضاف: “أعتذر للمجتمع اليهودي، ومجتمعي، وجمعية التعاون المسيحي – اليهودي، والهيئات الحاكمة للكنيسة وجميع المشاركين في عمل منتدى الحوار وجميع الأشخاص الذين يشعرون بالغضب بحق من هذا الازدراء للإنسانية”.