معرض للكاريكاتير في تركيا لدعم الشعب الفلسطيني

كوجلي – «القدس العربي»: تقيم بلدية كوجلي التركية حاليًا معرضًا فنيًا للكاريكاتير عن فلسطين والعدوان على غزة، ويستمر المعرض حتى منتصف الشهر الجاري، ويقام في منطقة تقسيم السياحية في اسطنبول.

ويشارك في المعرض نخبة من الفنانين الأتراك والعرب. ويشارك الفنان الدكتور علاء القطة، رسام الكاريكاتير في جريدة «الشرق» القطرية في المعرض، من خلال 17 لوحة من أصل 70 لوحة تمثل إجمالي لوحات المعرض. وقد تم اختيار إحدى لوحات الفنان لتكون بوستر الإعلان للمعرض.

وحضر الافتتاح شخصيات سياسية وفنية، فيما تغطي الحدث العديد من محطات التلفزيون والصحف التركية. وتتابع الأوساط الثقافية والفنية في تركيا التطورات في قطاع غزة التي شكلت العنوان الأبرز لأحداث وفعاليات المعرض الدولي الثامن للكتاب العربي في مدينة إسطنبول التركية، والذي يشهد مشاركة مكثفة من عدة دول عربية.

ومن اللافت في معرض العام الجاري مشاركة دور نشر عربية للمرة الأولى، وأخرى لأكثر من مرة نظرا للاهتمام الكبير والإقبال من الزوار.

واستضافت مدينة إسطنبول مهرجاناً بعنوان «فلسطين قضيتي»، الذي نظّمته عدة مؤسسات فلسطينية، إضافة إلى الجاليات العربية والإسلامية في تركيا، بهدف إرسال رسائل داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني في قضيتهم. وتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية والعروض الفنية الوطنية، إضافة إلى فعاليات خاصة بالأطفال. وكان اللافت للانتباه الهتافات والأهازيج التي تعالت بها أصوات الحضور، والتي تركزت حول فلسطين والقدس، والهتافات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وتحتضن تركيا كثيرا من الفعاليات الفلسطينية، وهي حاضرة في كل المحطات الفلسطينية، وتقف متضامنة وفاعلة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومع قضيتهم العادلة.

وبين الحين والأخرى، يشارك آلاف الأتراك في مختلف الولايات التركية في مسيرات داعمة لفلسطين والمسجد الأقصى، وللتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.