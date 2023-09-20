معرض «يوم آخر» للمصرية أماني فهمي… جماليات الحياة وأفق الوجود

القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصل الفنانة المصرية أماني فهمي مسيرتها، من خلال طرح التساؤل الدائم عن معنى الجمال، بخامات وتكوينات مختلفة تبحث عن هذا الجمال، بواسطة علاقات بين مكونات الطبيعة، أو العالم الذي يحيط بالإنسان، ومنه يغيب الإنسان أو فكرة التشخيص في شكلها المباشر، لتصبح انعكاساً للكون كله على روحه ومدى إحساسه بما يحيطه أو بمعنى أدق بما يحتويه. الأرض ومكوناتها والأجرام السماوية، حياة وعدم وثنائية تتواتر دوماً، ومنها يشعر الإنسان بوجوده. ربما تبدو الأفكار فلسفية ومعقدة بعض الشيء، لكن اللوحات تبدو أكثر بساطة وتعبيراً عن هذه الأفكار، من خلال إحساس المُتلقي بالألوان والتكوينات وتقنية تنفيذها. جاء المعرض بعنوان (يوم آخر) وأقيم في قاعة الباب، في دار الأوبرا المصرية.

يوم آخر

ومن العنوان يبدو التساؤل عن الأيام أو الحيوات السابقة، وهنا يصبح اليوم الآخر هو ناتج هذه الأيام والمختلف عنها أيضاً في الوقت نفسه، هذا الاختلاف هو الذي يجمع المتناقضات بين السماوات/الفضاء والأرض، لكن هذا التناقض الظاهر تنفيه حالة التواصل والتناغم بين العالمين، ومنه يصبح الإنسان أو المتأمل لهذا الكون هو نفسه محصلة كل شيء، وهو ما ينفي في الوقت نفسه، وهم سيطرة الإنسان أو أنه مركز الكون، فهو جزء من كل، لن يكتمل الكون دونه، لكنه ليس أساساً لهذا الكون، فهو مجرد عنصر، وعليه أن يتسم بالتواضع، وأن يتأمل ذاته وفق هذا المنطق. ربما يكون هناك يوم آخر، ليرى الإنسان نفسه على صورتها الصحيحة من وجهة النظر الفنية والجمالية.

التقنية

حاولت الفنانة من خلال المفارقة في الخامات، أن تؤكد فكرتها ما بين لون يبدو وهو يسيل على سطح اللوحة، أو سِكّين اللون الخشنة، إضافة إلى شكل من أشكال التجريد من خلال الصخور، وهو نتاج الطبيعة المباشر، هنا تتشابه صخور الأرض والأفلاك والكواكب التي تسبح في الفضاء. فما الفارق رغم اتساع هذه المسافة؟ هنا تتخذها الفنانة مساحة لتجارب الإنسان وتهذيب روحه، حتى يصل إلى الإحساس بحالة الجمال التي لا تتجزأ.

اللون

الأسود والرمادي هو المسيطر على أغلب اللوحات، وهي ألوان تجسد حالة الكون الأولى إن جاز التعبير قبل انفصال الأرض عن السماء، وفق الأساطير أو القصص الديني، سديم وغبار، لكن في الوقت نفسه ـ حالة التضاد أو المفارقة المزمنة ـ هناك لمحات من ضوء ساطع، أو لون مختلف على صغره مقارنة بألوان اللوحة المسيطرة، يبدو تفرده وتأكيد وجوده، ربما تجسيد لحالة المعرفة، لكنها بما أنها (معرفة) فهي متواضعة وتعرف وجودها جيداً، ومن هنا تكمن قيمتها، أو تحقق ذاتها. وفي الأخير تصبح اللوحات عبارة عن حالات شعورية متناغمة تنفي التشخيص وتؤكد وجوده في آن، ما يجعلها قابلة للعديد من التأويلات، كحالة فلسفية في المقام الأول.