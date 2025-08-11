معركة الدولة الناشئة وفرنسا بين خطواتها وخطوطها

لكلمة «اعتراف» بعد أكبر مما نتصوره من استخدامها العادي. فالتداول المعتاد لـ«الاعتراف» يحيلنا إلى الـ«إقرار»، وبذا نكون قد نسبنا الكلمة إلى الحقل الدلالي العام، كما لغيرها من شقيقاتها المتداولة، ومن دون تفكير أبعد يحولها إلى مصطلح من مصطلحات مجال اختصاص. حينها، وحينها فقط ندرك أن الاعتراف أيضأ فعل قضائي ينتمي إلى مصطلحات العلاقات الدولية، ويكرس وجود الدولة الكائنة صاحبة حقوق تدافع عنها، تطالب بها، وتواجه بها المجتمع الدولي والمحاكم الدولية.

ماذا فعل الرئيس ماكرون عندما اتخذ قرار الاعتراف بدولة فلسطين حتى دوت كلماته في العالم، دويا هيج غضب ترامب المعروف بتحفظه لحل الدولتين؟ (فقط ذكرها على مضض في سنة 2018 كمجرد خيار) خلافا لجورج دبليو بوش وجو بايدن مثلا. في الواقع، لم يقم الرئيس ماكرون، بعد تعثرات وتخبطات كان بإمكان فرنسا أن تستغني عنها، سوى إعادة الخط الدبلوماسي الفرنسي إلى سكته الطبيعية وهو خط ثابت داعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وإذا كنا نستحسن المبادرة في ظل السياق الكارثي، الذي يطال غزة حاليا – تتحدث دراسة مستقلة أوردتها صحيفة «كورييه أنترناشيونال» في عددها الأخير عن وصول عدد الشهداء إلى ما يقارب المئة ألف شهيد – نقر بأن تكون هذه المبادرة قد وجدت فعلا جذورها في سياق كان يحتمها. لكننا نأسف لعدم تجذرها في خط دبلوماسي أوروبي فاعل، كان بالإمكان تدشينه منذ وقت طويل تتقاسم فرنسا قيادته مع بريطانيا.

أهم ما نلاحظه في الوقت الراهن بروز خط دبلوماسي فرنسي يمكن تأويله أيضا كخط أحمر مبني على موقف الخارجية الفرنسية، الذي دائما علا على تخبطات السياسيين وتشنجاتهم، موقف «الكي دورسيه» كما نقول هنا، نسبة إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية. قد يقول قائل، بل سيقول قائل، إن «الاعتراف» مجرد خطوة رمزية، لكن يجب هنا التفريق بين «الخط» و«الخطوة».. «الخطوة»، صحيح، بادرة محكومة بزمانها تتناغم مع تطورات راهنة، تولدها ردود أفعال متزامنة مع تسلسل أحداث وتعاقب حوادث، وعنها يمكن أن تنجر قرارات مثل القرار الفرنسي، لكن «الخط» موقف مستمر طويل الأمد يعلو على تعديات الزمن وعاديات الدهر، ومن هنا بارقة الأمل.. بارقة الأمل الكامنة في ما يمكن تسميته بـ«بعث خط أوسلو بوساطة فرنسية».

وفي معرض الحديث عن الوساطة، ثمة نقطة يجب التأكيد عليها، تعيدنا أيضا إلى عالم المصطلحات، وتحديدا إلى جذور الوساطة والوسيط، لكن هذه المرة جيوسياسيا. ففرنسا، من موقعها كسابع قوة عظمى عالمية، قوة عظمى «متوسطة» تؤدي بالتالي دورها، وفقا لهذه الصفة، وهذا أمر بالغ الأهمية يكاد يكون منسيا من المراقبين وأيضاً من القيادات.. عندها، لا تستطيع فرنسا أن تتكلف، ولا أن تتكفل بالمهمة التي يتوقع من أمريكا أن تقوم بها في صراعات الشرق الأوسط وأزماته، كما لا تستطيع أمريكا أن تضطلع بالدور الذي تقوم به فرنسا في منطقة الشرق الأوسط بحكم الخلفية التاريخية التي طبعت فرنسا في المنطقة. من هنا أيضا الحدث الأساسي، الذي شكله الإعلان الفرنسي ثم البريطاني. كلتا الأمتين ورثتا تطورات جيوسياسة خارقة، خلّفها سياق الحربين العالميتين الأولى والثانية، من وعد بلفور إلى الاعتراف بدولة إسرائيل، مروراً بخطة التقسيم، ما يعني أيضا أن الدولتين ورثتا هذا الواقع الملطخ بفراغ دبلوماسي وقضائي جلل: العجز الأبدي، حتى الآن، عن إقامة دولة فلسطين على أراضيها. (في الحالة البريطانية هناك من يتحدث عن «رغبة التكفير عن وعد بلفور»).

الموقف الفرنسي مرحلة تتميز بخطوة وخط، فلنتوقف عندها، لن تكون حاسمة بطابعها الرمزي، لكنها قد تكون حاسمة في فرض ظروف الانتقال من الرموز إلى الواقع.

