معركة رئاسية مبكرة في تونس.. سعيد ومعارضوه يبدأون حملة انتخابية للعودة إلى قصر قرطاج

تونس- “القدس العربي”:

يبدو أن المعركة الرئاسية بدأت باكرا في تونس، مع تصاعد حدة الخطاب السياسي المتبادل بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة، والذي يركز أساسا على الانتخابات الرئاسية التي تعهدت هيئة الانتخابات بتنظيمها بين شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر المقبلين.

البداية كانت مع تصريحات شديدة اللهجة للرئيس قيس سعيد اتهم فيها مرشحي الانتخابات الرئاسية بـ”الارتماء في أحضان الخارج” و”العمالة للصهيونية”، مؤكدا أنه “لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات ويتمسّح كل يوم على أعتاب مقرات الدوائر الأجنبية. فمرة يقال فلان مرشح مدعوم من هذه العاصمة أو تلك، ومرة يشاع اسم شخص يتخفى وراءه آخر ويُقدّم على أنه مدعوم من الخارج من هذه العاصمة أو تلك”.

وتأتي تصريحات سعيد الجديدة بعد أشهر من تصريحات مثيرة للجدل، نفى فيها نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه في المقابل، أكد أنه لن يسلم بلاده لأشخاص “غير وطنيين”.

في المقابل، قررت المعارضة تعديل خطابها السياسي، فبعدما قررت على مدى ثلاث سنوات تقريبا مقاطعة جميع الاستحقاقات الانتخابية، على اعتبار أنها لا تتضمن شروط النزاهة، بدأت الآن بمناقشة إمكانية ترشيح شخصية توافقية لمنافسة سعيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال أمين عام حركة النهضة، العجمي الوريمي، إن الحركة ستكسر القطيعة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أنه ليس لديها أي مترشح للانتخابات الرئاسية، ولكنها ستدعم مرشحا توافقيا وديمقراطيا.

وأضاف في تصريح إذاعي: “حركة النهضة تعمل في إطار جبهة الخلاص الوطني والخيار سيكون في إطار النقاش مع مكونات الجبهة”.

فيما طالب معتقلو قضية التآمر على أمن الدولة في تونس بتشكيل هيئة انتخابات جديدة، محذرين مما سموه “انتخابات رئاسية على مقاس الرئيس قيس سعيد”.

وأصدر القادة السياسيون المعتقلون جوهر بن مبارك وعصام الشابي وخيام التركي ورضا بالحاج، بيانا، حذروا فيه من “تنظيم انتخابات رئاسية على المقاس وانعدام كل شروط المنافسة النزيهة والمساواة بين المترشحين بوجود الشخصيات الحزبية والوطنية الأكثر قدرة على المنافسة بالسجن أو تحت طائلة ملاحقات عدلية”.

فيما أعلنت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما كشفت عن برنامجها الانتخابي، فضلا عن تشكيلة حكومية مقترحة تضم عددا من الوجوه السياسية المعروفة في البلاد.

لكنها اتهمت رئيسَ هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، بحرمان الشباب من المشاركة في حكم البلاد، بعدما أكد أن الهيئة ستعتمد الشروط التي حددها دستور 2022 فيما يتعلق الانتخابات الرئاسية، و”المتعلقة أساسا بشرط السن للترشح الذي أصبح 40 سنة بدلا من 35 في دستور 2014″.

كما أعلن الوزير السابق منذر الزنادي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث عبر في بيان على صفحته في موقع فيسبوك عن استعداده “للاحتكام إلى التونسيين والتوجه إليهم ببرامجنا ومقترحاتنا في المحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة والاحتفاظ بحقنا في اختيار التوقيت والشكل، وطرق العمل والتنظّم السلمية والقانونية المناسبة لذلك”.

كما ندد بما سماه “محاولات الترهيب والتخوين وتكميم الأفواه” التي قال إنها “لن تفل من عزمنا على الاستجابة إلى نداء “الواجب الوطني”، و(نحن) مدركون أن زمن الصراعات الأيديولوجية الضيقة وأشكال التنظم القديمة والزعيم المنقذ والمراهنة على الخارج ولى وانقضى، ومستأنسون بفهمنا لطبيعة الدولة والمجتمع في تونس تحت شعار “تحويل اللازم إلى ممكن”، ومطمئنون لما وصلت إليه مجموعتنا من تصورات وبرامج لحل الأزمات الراهنة وتسليح بلادنا بما يضمن انخراطها بقوة ووثوق في معركة المستقبل”، في رد غير مباشر على خطاب الرئيس قيس سعيد.

فيما أطلق الحقوقي والناشط السياسي العياشي الهمامي مبادرة سياسية دعا فيها لجعل الانتخابات الرئاسية القادمة “فرصة جديّة لإنقاذ البلاد والتخلّص من الاستبداد والخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة”.

واقترح لنجاح هذه المبادرة عدة شروط، أبرزها “توفير انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة وتنافسية للمترشحين وتنقية المناخ السياسي خاصة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وتركيز هيئة مستقلة للانتخابات. وتوحّد طيف واسع من المعارضة السياسية ومكونات المجتمع المدني حول مرشح أو مرشحة واحدة يتم اختياره بعد صياغة “أرضية الحد الأدنى الديمقراطي الاجتماعي المشترك” تتضمن برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مشتركا، ويخوض مسارا نضاليا نحو الانتخابات”.

وأضاف الهمامي: “يجتمع ممثلون عن الأطراف التي تقبل العمل على أرضية مشتركة ويعلنون أن المعارضة الوطنية التونسية تمتلك برنامجا سياسيا وخطة اقتصادية لإنقاذ البلاد ولها أكثر من مرشح للمنافسة على رئاسة الدولة وهي مستعدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وتعمل على أن يقع تركيز “هيئة عليا مستقلة للانتخابات” وعدم تقييد حرية الترشح بشروط مجحفة. وفي نفس الوقت يتمّ تكوين فرق عمل جدية وذات مصداقية لصياغة خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد وخطة متوسطة المدى وفرق أخرى تعمل على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتربوية وغيرها بغاية صياغة البرنامج أو الخطط الاقتصادية في أسابيع قليلة”.

وتابع بالقول: “تتم صياغة البرنامج السياسي للمرشح الرئاسي وتكون من التزاماته تكوين “حكومة إنقاذ وطني انتقالية” لمدة سنتين أو ثلاثة لإنقاذ الاقتصاد وتنقية المناخ الاجتماعي، كما يتولى بعد التشاور مع كل الأطراف تكوين “لجنة وطنية لإعداد الدستور” تتولّى صياغة دستور جديد أو تعديل دستور 2014 لتجاوز هناته ثمّ تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة عليه وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طبق الدستور الجديد. كما تكون أحد المحاور الرئيسية في هذا المسار القراءة النقدية الصارمة للمسار السياسي منذ الثورة إلى الآن والاعتبار من الأخطاء والانحرافات التي أدّت إلى سقوط البلاد في الأزمة الحالية”.