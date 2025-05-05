معركة في نقابة الفنانين السوريين… ومازن الناطور: قرار سحب الثقة مني باطل

دمشق -«القدس العربي»: معركة حامية تقع في نقابة الفنانين السوريين، فبعد سحب مجلس النقابة الثقة من النقيب مازن الناطور، بسبب “تفرده بالقرار ومخالفة قانون النقابة”، رد الأخير بالتأكيد أن قرار المجلس باطل وغير قانوني، ويعتبر لاغياً. وجاء في قرار مجلس النقابة الموقع من نقيب الفنانين نور مهنا: “سحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيبا وذلك استنادا إلى المادة 33 الفقرة 3 من القانون 40 لعام 2019″، للأسباب التالية وهي الاستئثار والتفرد باتخاذ القرارات، وإقصاء وتهميش أعضاء المجلس المركزي، ومخالفة القانون الناظم لعمل النقابة”.

وكان النقيب الجديد أصدر مؤخراً عدة قرارات، منها إلغاء عضوية الفنانة سلاف فواخرجي، لإصرارها على إنكار جرائم بشار الأسد، وتنكرها لآلام الشعب السوري.

الناطور أصدر بياناً رسمياً على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أكد فيه بطلان قرار سحب الثقة منه.

وجاء في البيان أن القرار الصادر عن نقابة الفنانين بسحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيباً هو قرار باطل لمخالفته القانون رقم 40 لعام 2019، ولأحكام النظام الداخلي الناظم لعمل نقابة الفنانين وذلك للأسباب التالية:

أولا: أن الجهة التي تقوم بالتكليف هي الجهة المخولة بإنهاء التكليف استناداً لأحكام القانون، مع العلم أن الجهة التي قامت بالتكليف هي رئاسة مجلس الوزراء، وعليه فإن الجهة صاحبة التكليف هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإنهاء هذا التكليف.

ثانياً: أن الجلسة التي تم بها سحب الثقة هي جلسة استثنائية تم عقدها بشكل غير قانوني.

وبناء على ما تقدم، فإن القرار الذي ينص على سحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيباً يعتبر لاغياً، والقرار الصادر من نقابة الفنانين الذي ينص على تكليف الزميل نور مهنا بمهام النقيب يعتبر لاغياً.