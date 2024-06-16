معظمهم أردنيون.. وفاة 19 شخصا على الأقل وفقدان 17 آخرين خلال مناسك الحج

عمان: قضى 14 أردنيا وخمسة إيرانيين خلال مناسك الحج في السعودية وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية والهلال الأحمر الإيراني الأحد، وسط ارتفاع في درجات الحرارة في بلاد الحرمين الشريفين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن “عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، ارتفع إلى 14 وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجاً”.

ولاحقا أشارت الوزارة إلى أن الحجاج الأردنيين الـ14 توفوا “إثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة”.

ونقلت عن مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية سفيان القضاة قوله إن الوزارة تتابع مع السلطات السعودية في جدة “إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن”.

كما تتابع الوزارة “عمليات البحث عن الحجاج الـ 17 المفقودين”.

وأشار القضاة إلى أن “الحجاج المتوفين، رحمهم الله، والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية”.

ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين هذا العام 8 آلاف حاج.

وفي بيان منفصل قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند إن خمسة حجاج إيرانيين قضوا في مكة والمدينة خلال مناسك الحج هذا العام، من دون تحديد الأسباب.

(أ ف ب)