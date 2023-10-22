الغارات تستهدف المستشفيات..30 شهيداً في قصف إسرائيلي همجي على غزة

غزة:

غزة: قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأحد/ الإثنين، محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وكذلك محيط مستشفى القدس غرب غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف بعدة صواريخ محيط مجمع الشفاء الطبي، الذي يحتوى أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، وكذلك محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى للمرة الثانية.

وأضافت أن الاحتلال يهدف إلى إحداق إرباك في المنظومة الصحية عبر التهديد المباشر للمستشفيات بالإخلاء والقصف، أو من خلال القصف مناطق قريبة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية(وفا).

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، سلسلة غارات همجية عنيفة ومكثفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة خلفت 30 شهيداً على الأقل وعشرات الجرحى.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن “قرابة 30 فلسطينياً على الأقل استشهدوا جراء قصف إسرائيلي على عدد من المنازل المأهولة في مخيم جباليا، بلدة بيت لاهيا (شمال)، وفي النصيرات والبريج وسط القطاع”.

وذكرت الوزارة، في بيان أن “جل الشهداء هم من النساء والأطفال الآمنين، جراء قصف إسرائيلي للمنازل دون سابق إنذار”.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلاً عن شهود عيان بأن “سكان العدد من محافظات غزة يعيشون ليلة عصيبة جراء عشرات الغارات الإسرائيلية المكثفة والمتزامنة التي تشنها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية باستمرار”.

ووفق شهود العيان، قصفت الطائرات الإسرائيلية منازل مأهولة لعوائل “أبو قدوس” و”الخالدي” و”الغندور” في مخيم جباليا وبيت لاهيا القطاع، إلى جانب منازل لعوائل “الشافعي” و”أبو جلد” في مخيم البريج وسط القطاع.

كما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، وأبراج الندى والعودة ومنطقة الشيماء شمالي القطاع.

في حين استهدف الطيران الإسرائيلي منزلاً لعائلة “أبو عنزة” برفح، وآخر لعائلة “الزيناتي” بخانيونس (جنوب) ما أدى لوقوع عدد من الإصابات.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

(وكالات)