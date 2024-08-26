معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع بفضل آمال خفض الفائدة الأمريكية

دبي – رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع أمس الإثنين بعد أن أشار رئيس مركز الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة على الأرجح في سبتمبر/أيلول. وأيد باول يوم الجمعة البدء في خفض أسعار الفائدة، وقال إن زيادة التباطؤ في سوق العمل أمر غير مرغوب وإنه واثق من أن التضخم يقترب من هدف مجلس الاحتياطي البالغ اثنين في المئة. ومن المقرر صدور بيانات الاستهلاك الشخصي والتضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل. ويتوقع المحللون أنها ستتيح فرصة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» إلى أن المتعاملين يتوقعون بنسبة مئة في المئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) في اجتماع 18 سبتمبر/أيلول، وبنسبة 38 في المئة خفضا أكبر في الاجتماع يصل إلى 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية). ويتوقع المتعاملون في السوق خفض الفائدة 1.03% هذا العام و1.22% في 2025.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وصعد المؤشر القطري 1.2 في المئة بقيادة سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنك في الخليج، الذي أغلق على ارتفاع اثنين في المئة.

ووافقت قطر أمس الإثنين على توريد ثلاثة ملايين طن سنويا ًمن الغاز الطبيعي المُسال للكويت لمدة 15 عامااً، وهي ثاني صفقة من نوعها منذ 2020، للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة.

وربح مؤشر دبي 0.8 في المئة مع زيادة سهم «إعمار» العقارية 1.06 في المئة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة.

وأغلق المؤشر السعودي على استقرار.

وواصلت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، مكاسبها بعد تقارير عن توقف الانتاج بشكل شبه كامل في ليبيا إضافة للمكاسب في وقت سابق بسبب مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واحتمال تعطل إمدادات النفط من المنطقة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.2 في المئة، بدعم من قفزة سهم «المجموعة المالية القابضة (هيرمس)» 6.4 في المئة.