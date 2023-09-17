معظم أسواق الخليج تواصل خسائرها وسط بيع لجني الأرباح والمصرية ترتفع

عواصم: أُغلق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الأحد مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح، لكن المؤشر المصري خالف الاتجاه ليجري تداوله عند مستوى قياسي.

انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وسهم مصرف الإنماء 1.7 بالمئة.

وتواجه المملكة خطر الانكماش الاقتصادي هذا العام بعد قرارها تمديد تخفيضات إنتاج النفط الخام، مما يسلط الضوء على استمرار اعتمادها الشديد على النفط في ظل بطء الإصلاحات الهادفة لتنويع اقتصادها.

وفي إطار منفصل، من المتوقع أن تسعر أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز طرحها العام الأولي عند الحد الأقصى للنطاق المعلن هذا الأسبوع، حسبما قال أحد البنوك المشاركة في الصفقة يوم الخميس.

ومن المنتظر أن تجمع أديس ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع حصة 30 بالمئة في الشركة عبر الاكتتاب العام.

وفي قطر، واصل المؤشر الرئيسي خسائره للجلسة الثالثة.

وخارج منطقة الخليج ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.6 بالمئة مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا بقيادة صعود سهم بلتون المالية القابضة 5.5 بالمئة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت هذا الشهر عن توصل شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية إلى اتفاق لشراء حصة 30 بالمئة في الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، الشركة الرئيسية لصناعة منتجات التبغ في مصر، مقابل 625 مليون دولار، وهو إجراء من شأنه توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

(رويترز)