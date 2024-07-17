معظم الأعضاء التشيكيين بالبرلمان الأوروبي سيصوتون ضد إعادة انتخاب فون دير لاين

براغ : ذكرت وكالة أنباء التشيك أن معظم الأعضاء التشيكيين في البرلمان الأوروبي لن يصوتوا لصالح أورسولا فون دير لاين، غدا الخميس، عندما تترشح لإعادة انتخابها كرئيسة للمفوضية الأوروبية.

ومن المتوقع أن يمنح أعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب “توب09” وهما جزء من حزب الشعب الأوروبي، دعمهم لفون دير لاين، حسب “إذاعة براغ” اليوم الأربعاء.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب الديمقراطي المدني، الذين ينتمون إلى مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليوم الأربعاء إنهم لم يحسموا قرارهم.

ومن المقرر أن تصوت الأحزاب التشيكية في أحزاب “حركة وطنيون من أجل أوروبا” و”أنو” و”السائقون والقسم” ضد فون دير لاين. كما سيصوت ضدها ثلاثة أعضاء آخرين في البرلمان، تم انتخابهم على قوائم مجموعة “كفى!” التي يقودها الشيوعيون وحزب “الحرية والديمقراطية المباشرة”.

(د ب أ)