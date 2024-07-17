معظم الأعضاء التشيكيين بالبرلمان الأوروبي سيصوتون ضد إعادة انتخاب فون دير لاين

براغ : ذكرت وكالة أنباء التشيك أن معظم الأعضاء التشيكيين في البرلمان الأوروبي لن يصوتوا لصالح أورسولا فون دير لاين، غدا الخميس، عندما تترشح لإعادة انتخابها كرئيسة للمفوضية الأوروبية.
ومن المتوقع أن يمنح أعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب “توب09” وهما جزء من حزب الشعب الأوروبي، دعمهم لفون دير لاين، حسب “إذاعة براغ” اليوم الأربعاء.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب الديمقراطي المدني، الذين ينتمون إلى مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليوم الأربعاء إنهم لم يحسموا قرارهم.
ومن المقرر أن تصوت الأحزاب التشيكية في أحزاب “حركة وطنيون من أجل أوروبا” و”أنو” و”السائقون والقسم” ضد فون دير لاين. كما سيصوت ضدها ثلاثة أعضاء آخرين في البرلمان، تم انتخابهم على قوائم مجموعة “كفى!” التي يقودها الشيوعيون وحزب “الحرية والديمقراطية المباشرة”.
(د ب أ)
يا ليتها تسقط في هذه الانتخابات السقوط الحر والمر ✌️🇵🇸
صارت أوروبا في العقود الأخيرة تتحرك بخيوط حريرية لاتظهر إلا لأصحابها المتمكنين من ترويضها حسب أهدافهم التي لربما تكون في الصالح العام لهذه المجموعة التي شاخت من زمان وأصبحت عاجزة عن فهم الواقع السياسي والاقتصادي والاستراتيجي العالمي. يحقد العديد من المتتبعين على هذه المسؤولة والسبب ليس هو ما تقوم به من مخالفات لقوانين اللعبة ولكن ربما تقتها في نفسها أكثر من اللازم أما النزاهة فهي عملة أصبحت في هذا العصر، وفي جل المجتمعات، لا تسمن ولا تغني من جوع. وهنا نذكر أنه في زمن ليس بالبعيد كان المربي بدءا بالوالدين يغرسون قيم العزة والكرامة والصبر والصدق في القول والعلاقة والترفع عن التزوير والسرقة ويستدلون في ذلك بأشخاص يدكرهم التاريخ لمواقفهم وكرمهم رغم عوزهم لأبسط متطلبات الحياة. ولهذا فإن هذه المرشحة ستفوز أحب من أحب وكره من كره لأنها هي الوحيدة ألتي تأقلمت مع التيارات المتعددة ألتي تعصف بكامل أوروبا منذ ما يقارب قرنا من الزمن.