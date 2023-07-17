معلق شهير يتولى منصبا هاما في نادي شباب بلوزداد الجزائري

الجزائر: أعلن نادي شباب بلوزداد، بطل دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، اليوم الإثنين، تعيين المعلق السابق عبد القادر شنيوني، مديرا لدائرة الإعلام بالنادي.

كان شنيوني تقاعد قبل سنوات قليلة من قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، التي اشتغل بها كمعلق على مباريات كرة القدم لسنوات عديدة. كما اشتغل في الجزيرة الرياضية و”ام بي سي” و”ايه ان ان” و”أبو ظبي” فضلا عن التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء في الجزائر وصحف أخرى محلية.

يذكر أن شباب بلوزداد أعلن امس الاحد التعاقد مع لاعب خط الوسط رؤوف بن غيت، والمهاجم أسامة درفلو، لمدة موسمين.

#عبد_الرؤوف_بن_غيث_بلوزدادي_لموسمين أمضى متوسط الميدان عبد الرؤوف بن غيث عقدا لمدة سنتين مع فريق شباب بلوزداد ، قادما من نادي الرجاء البيضاوي. pic.twitter.com/gotEYQet3A — CR.BELOUIZDAD شباب بلوزداد (@Crbelouizdadoff) July 16, 2023

#ميركاتو_شباب_بلوزداد_أسامة_درفلو_بلوزدادي_لموسمين وقع المهاجم أسامة درفلو على عقد مع فريق شباب بلوزداد إلى غاية صيف 2025. pic.twitter.com/N7Mtetwbjs — CR.BELOUIZDAD شباب بلوزداد (@Crbelouizdadoff) July 16, 2023

(د ب أ)