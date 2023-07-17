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معلق شهير يتولى منصبا هاما في نادي شباب بلوزداد الجزائري

منذ ساعة واحدة

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الجزائر: أعلن نادي شباب بلوزداد، بطل دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، اليوم الإثنين، تعيين المعلق السابق عبد القادر شنيوني، مديرا لدائرة الإعلام بالنادي.

كان شنيوني تقاعد قبل سنوات قليلة من قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، التي اشتغل بها كمعلق على مباريات كرة القدم لسنوات عديدة. كما اشتغل في الجزيرة الرياضية و”ام بي سي” و”ايه ان ان” و”أبو ظبي” فضلا عن التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء في الجزائر وصحف أخرى محلية.

يذكر أن شباب بلوزداد أعلن امس الاحد التعاقد مع لاعب خط الوسط رؤوف بن غيت، والمهاجم أسامة درفلو، لمدة موسمين.

(د ب أ)

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