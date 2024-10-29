معلق في “سي أن أن” يهدد صحافيا مسلما بالقول: “آمل أن ينفجر بك جهاز بيجر”- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

ذكرت صحيفة “إندبندنت”في تقرير أعده جوش ماركوس، أن شبكة “سي أن أن” تعهدت بعدم استضافة الكاتب ريان غيرداسكي أبدا في برامجها، بعد تعليقات مؤذية في جلسة نقاش فوضوية، قال فيها إنه يتمنى لو انفجر جهاز “بيجر” بصحافي مسلم كان مشاركا في الحلقة.

وقالت شبكة “سي أن أن” في بيان: “هذه غرفة لا يمكن فيها التسامح مع العنصرية والتعصب أو على الهواء مباشرة”، وأضافت: “نهدف لتعزيز الحوار الهادئ والنقاش بما في ذلك بين الذين يختلفون بعمق بين بعضهم البعض، واستكشاف الموضوعات المهمة وتعزيز التفاهم المتبادل”.

وتابعت: “لكننا لن نسمح بإهانة الضيوف أو تجاوز الحدود، ولن يتم الترحيب بريان غيرداسكي مرة أخرى على شبكتنا”.

وبدأ الحادث أثناء حوار عندما كان غيرداسكي ومهدي حسن، محرر موقع “زيتيو” يناقشان التجمع الانتخابي الذي عقده دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري في ساحة حديقة ماديسون بنيويورك، والاتهامات التي وجهت إلى حملة الرئيس السابق بأنه ينشر الأفكار النازية.

وبدأ غيرداسكي بالحديث عن التسميات، وكيف يوصف حسن المؤيد لحقوق الفلسطينيين من نقاده بأنه معاد للسامية. لكن حسن قال إنه معتاد على الهجمات بسبب دعمه للفلسطينيين. لكن غيرداسكي رد عليه: “آمل ألا ينفجر بك جهاز بيجر خاصتك”.

A Zionist on CNN just told Mehdi Hasan "I hope your beeper doesn't go off" pic.twitter.com/XQsFmeSurX — 🅹🅾️🅴🆈աrecκ ☭ (@joeywreck) October 29, 2024

وكان التعليق إشارة للعملية التي قام بها جهاز الموساد الإسرائيلي بتفجير أجهزة “بيجر” ووكي توكي التي يحملها عناصر حزب الله في لبنان والتي أدت لمقتل 37 شخصا وجرحت الآلاف.

وردّ حسن: “هل قلت إنه يجب أن أموت؟”.

وأجاب حسن على أسئلة من الصحيفة بوضع شجب “سي أن أن” على حسابه في منصة إكس. واقترح حسن في الحوار أن غيرداسكي يحرض على العنف ضده، وأن “سي أن أن” سمحت لمشارك في النقاش بالقول إنه “يجب تفجير رجل مسلم”.

وقال غيرداسكي إن تعليقاته جاءت بعد اعتقاده أن حسن قال إنه يدعم حماس. وقال حسن: “لا تعتقد أنني قلت حماس” فقد “قلت إنني داعم للحقوق الفلسطينية” و”لتكن لك الشجاعة لدعم تعليقك العنصري”.

وبعد عودة العرض من الفترة الإعلانية بدون حسن أو غيرداسكي، اعتذرت مقدمة البرنامج آبي فيليب لحسن وللمشاهدين. ووصفت التعليقات بأنها “غير مقبولة بالمطلق”.

وقالت: “عندما سنبدأ النقاش سترون أن ريان ليس مشاركا على الطاولة”. و”هناك خط تم تجاوزه وهو غير مقبول لي وغير مقبول لنا في الشبكة”. وأضافت: “يمكننا إجراء كل الحوارات بدون اللجوء إلى أحط أنواع الخطابات”، وقد تبع هذا إدانات أخرى.

Sharing @CNN’s statement and a quick message from me about what happened on tonight’s show. I take this very seriously and want to again apologize to @mehdirhasan and I hope he’ll join us another time. pic.twitter.com/O9l0Ftv5NZ — Abby D. Phillip (@abbydphillip) October 29, 2024

وكتبت البرلمانية في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب على منصة إكس: “لعبت سي أن أن دورا محوريا في تطبيع هذا النوع من الكراهية العلنية ضد العرب والمسلمين والفلسطينيين، ومن المحزن تماما أن نرى مثل هذه التصريحات المثيرة للاشمئزاز تذاع بشكل عرضي على شبكتها الآن”.