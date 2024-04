معلومات إسرائيلية متناقضة عن مصير رضيعة فلسطينية اختطفت من غزة

القدس: قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي معلومات تتناقض مع رواية أحد جنوده بشأن اختطاف رضيعة فلسطينية من منزل في قطاع غزة.

وقال الجيش إنه “بعد الفحص الذي أجري بالموضوع لم يتم أخذ أية رضيعة فلسطينية من غزة إلى داخل إسرائيل”.

وأضاف، في بيان، مساء الثلاثاء: “مزاعم اختطاف الرضيعة عارية عن الصحة تماماً”.

ولكن بيان الجيش الإسرائيلي يتناقض تماماً مع رواية أحد جنوده قبل أيام.

وكشف الجندي شاحار مندلسون عن حادثة الخطف، خلال حديثه لإذاعة الجيش، الأحد، نقلاً عن صديقه الضابط في لواء غفعاتي، هارئيل إيتاخ، الذي قتل بمعارك شمال قطاع غزة، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

🚨An Israeli officer kidnapped a BABY girl from Gaza & brought her to Israel (parents likely killed) per a friend of his

Capt. Harel Itach was killed & the identity & whereabouts of the kidnapped baby are unknown

Israel’s Army Radio deleted the tweet that mentioned the incident pic.twitter.com/m5FKcL84ZJ

— Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) January 1, 2024