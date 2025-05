معلومات استخباراتية أمريكية مسربة عن خطط الهجوم على إيران تؤكد امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية- (وثائق)

واشنطن- “القدس العربي”: “.. ولم نرصد أي مؤشرات على أن إسرائيل تنوي استخدام السلاح النووي“.

هذه الجملة هي السطر الختامي من وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة (أو مخترقة) نُشرت عبر الإنترنت هذا الأسبوع، وأفادت بها لاحقًا وكالة أكسيوس وشبكة” سي إن إن” ووسائل إعلام أخرى.

وكما ذكر موقع أكسيوس يوم السبت الماضي، فإن “المسؤولين الأمريكيين يشعرون بقلق بالغ إزاء خرق أمني كبير محتمل بعد نشر وثيقتين استخباراتيتين أمريكيتين مزعومتين، حول استعدادات إسرائيل لشن هجوم على إيران من خلال حساب تيليغرام تابع لإيران”.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس إضافة إلى الصحافي الاستقصائي المستقل كين كليبنشتاين عن مصادر حكومية قولها إن الوثائق تبدو أصلية. وفي حين لم يعلق المسؤولون الأمريكيون علناً على هذه المواد، أكدت التقارير أن التحقيق جار في صحتها وكيف أصبحت متاحة للعامة.

ومنذ سلسلة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أهدافا عسكرية في إسرائيل في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ردا على اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله وهجمات أخرى، ينتظر العالم الرد العسكري الإسرائيلي المرتقب.

NEW: A set of classified U.S. intelligence documents purporting to show information about Israel’s plans to strike in Iran have been confirmed as authentic in a report by CNN (https://t.co/8AVOexA1Y8).

Drop Site News has also been reviewing these documents since they were posted… pic.twitter.com/VKOEq9qcbo

