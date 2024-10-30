سياسة | دولي

معهد الدراسات السياسية في ستراسبورغ يعلق شراكته مع جامعة إسرائيلية

30 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
1

ستراسبورغ: علق معهد الدراسات السياسية في جامعة ستراسبورغ بشرق فرنسا، شراكته مع جامعة رايخمان في تل أبيب، معربا عن أسفه لمواقفها “المؤيدة للحرب والخالية من أي منظور إنساني” في ظل “الحرب المستمرة في غزة”.

اتخذ هذا القرار خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة في 25 حزيران/يونيو، لكن محضره لم يُنشر سوى الآن على موقعها الألكتروني.

قدم طلب التعليق ثمانية ممثلين عن الطلاب من أصل عشرة يضمهم المجلس، وقد دعمه بعض الأساتذة.

وأعرب مدير المعهد جان فيليب أورتان عن “تحفظه الكبير” على هذا المقترح.

ومع ذلك أُقر بتأييد 12 صوتا ومعارضة سبعة وامتناع اثنين، ولم يشارك 12 إداريا في التصويت.

وإذ دان مقدمو الاقتراح “بلا تحفظ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له السكان الإسرائيليون في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023″، نددوا “بمواقف الجامعة المعنية، المؤيدة للحرب والخالية من أي منظور إنساني وسلمي وانتقادي تجاه الحرب الدائرة في غزة”.

واشاروا إلى أن “الانخراط النشط لهذه الجامعة في نزاع يؤدي إلى قتل عشرات الآلاف من مدنيين ونساء وأطفال، يتعارض مع القيم الإنسانية التي ينادي بها معهد العلوم السياسية في ستراسبورغ”.

وأكد أورتان أن الشراكة بين جامعة رايخمان في تل أبيب ومعهد الدراسات السياسية في ستراسبورغ “ليست قائمة حاليا” و”لن يتم إرسال أي طالب إلى إسرائيل أو لبنان قبل انتهاء الأعمال القتالية”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizer:
    نوفمبر 1, 2024 الساعة 7:30 م

    نشكر شرفا العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين فهي منكم ولكم وبنضالكم الشريف العفيف تتحرر من الغطرسة الاستعمارية الصهيونية العالمية التي لأ ولن تعرف للانسانيه من معني
    Mega Congratulations 👏👏👏👏🎉 for this drastic reaction against Zionism colonizer
    Well done 👍👍👍👍 well done
    No power can spheterize Palestinian justification

    رد

أخبار ذات صلة

رؤساء جامعات إسرائيلية: على حكومة نتنياهو إتمام صفقة لتبادل الأسرى
منذ 18 ساعة
بدعم أوروبي.. جامعات إسرائيل متورطة بصناعة الموت
1 - يناير - 2025
دراسة فلسطينية: ازدياد المقاطعة الدولية للجامعات الإسرائيلية نتيجة الحرب على غزة
25 - يونيو - 2024
طلاب إسرائيليون: يجب “إعادة تثقيف” أساتذتنا في الجامعات وإقالة كل من ينتقد الدولة
4 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية