معهد الدراسات السياسية في ستراسبورغ يعلق شراكته مع جامعة إسرائيلية

ستراسبورغ: علق معهد الدراسات السياسية في جامعة ستراسبورغ بشرق فرنسا، شراكته مع جامعة رايخمان في تل أبيب، معربا عن أسفه لمواقفها “المؤيدة للحرب والخالية من أي منظور إنساني” في ظل “الحرب المستمرة في غزة”.

اتخذ هذا القرار خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة في 25 حزيران/يونيو، لكن محضره لم يُنشر سوى الآن على موقعها الألكتروني.

قدم طلب التعليق ثمانية ممثلين عن الطلاب من أصل عشرة يضمهم المجلس، وقد دعمه بعض الأساتذة.

وأعرب مدير المعهد جان فيليب أورتان عن “تحفظه الكبير” على هذا المقترح.

ومع ذلك أُقر بتأييد 12 صوتا ومعارضة سبعة وامتناع اثنين، ولم يشارك 12 إداريا في التصويت.

وإذ دان مقدمو الاقتراح “بلا تحفظ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له السكان الإسرائيليون في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023″، نددوا “بمواقف الجامعة المعنية، المؤيدة للحرب والخالية من أي منظور إنساني وسلمي وانتقادي تجاه الحرب الدائرة في غزة”.

واشاروا إلى أن “الانخراط النشط لهذه الجامعة في نزاع يؤدي إلى قتل عشرات الآلاف من مدنيين ونساء وأطفال، يتعارض مع القيم الإنسانية التي ينادي بها معهد العلوم السياسية في ستراسبورغ”.

وأكد أورتان أن الشراكة بين جامعة رايخمان في تل أبيب ومعهد الدراسات السياسية في ستراسبورغ “ليست قائمة حاليا” و”لن يتم إرسال أي طالب إلى إسرائيل أو لبنان قبل انتهاء الأعمال القتالية”.

