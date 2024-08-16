معهد الولايات المتحدة للسلام: من المرجح أن يُحسم النزاع في الصحراء الغربية لصالح المغرب

الرباط- “القدس العربي”: نشر “معهد الولايات المتحدة للسلام” على موقعه الإلكتروني باللغة الإنكليزية مقالا تحليليا تحت عنوان “النزاع في الصحراء الغربية انتهى… التفاوض على الشروط هو الخطوة التالية”، اعتبر أن إعلان فرنسا تأييد السيادة المغربية على الصحراء الغربية في إطار “خطة الحكم الذاتي” هو خطوة حاسمة نحو إنهاء النزاع الذي يعد من أطول النزاعات في إفريقيا. كما لفت الانتباه إلى تزايد الاعتراف الدولي بالسيطرة المغربية على الإقليم؛ مؤكدا أنه ينبغي على جبهة البوليساريو والجزائر التفاوض على شروط السلام قبل أن يصبح الوضع الراهن دائما.

إعلان فرنسا تأييد السيادة المغربية على الصحراء الغربية في إطار “خطة الحكم الذاتي” هو خطوة حاسمة نحو إنهاء النزاع

وأشار توماس هيل، مدير برامج شمال إفريقيا بالمعهد المذكور، صاحب المقال التحليلي، إلى أن نزاع الصحراء شهد تحولاً كبيراً في تموز/ يوليو عندما اعترفت فرنسا بالسيادة المغربية على الإقليم. وأضاف أن هذا الاعتراف، بالإضافة إلى التفوق العسكري المغربي، سيجعل من مطالب الاستقلال التي تنادي بها جبهة “البوليساريو”، تواجه واقعاً لا مفر منه، يقضي بقبول شكل من أشكال الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ولاحظ أن هذا الواقع “سيكون غير مرضٍ للكثير من الصحراويين، خصوصاً الـ173,000 الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، لكن أفضل خيار لهم، وكذلك لحليفتهم الجزائر، هو اغتنام الفرصة للتفاوض على شروط سلام تكون في صالحه”، وفق تعبيره.

ويعيش أكثر من 567 ألف صحراوي في الإقليم الذي يخضع للإدارة المغربية. ويُقسَّم الإقليم إلى ثلاث “جهات” (مناطق) هي: جهة كلميم واد نون، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الداخلة وادي الذهب. ويخضع تسييرها إلى مجالس محلية منتخبة، فضلا عن المجالس الإقليمية والبلدية. كما أن لهذه المناطق ممثلين منتخبين في البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين. وتقول مصادر محلية إن إقليم الصحراء يشهد عادة أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات المغربية.

توقف الخبير توماس هيل في مقاله عند عام 2020 عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وذلك بعد تطبيع المغرب العلاقات مع إسرائيل في إطار “اتفاقيات أبراهام”. وأضاف “منذ ذلك الحين، تبعت 37 دولة أخرى الولايات المتحدة في هذا الاعتراف، وكان اعتراف فرنسا بمثابة خطوة حاسمة”.

وأوضح أن “فرنسا، التي كانت القوة الاستعمارية الأخيرة في المغرب العربي، تُعتبر واحدة من أكثر القوى الأجنبية تأثيراً في المنطقة، وهي ترى مستقبلها الاقتصادي مرتبطاً بالمغرب بدلاً من الجزائر.” وأكد أن “قرار باريس إنهاء حيادها بشأن قضية الصحراء الغربية يعزز من الإجماع الدولي المتنامي الذي يدعم مطالب المغرب بالسيادة”.

ترى فرنسا مستقبلها الاقتصادي مرتبطاً بالمغرب بدلاً من الجزائر

وتابع الكاتب: “مع استمرار السيطرة الفعلية للمغرب على أكثر من ثلاثة أرباع المنطقة وتطويرها اقتصادياً، يواجه الصحراويون المطالبون بالانفصال خيارات محدودة. ومع مرور الوقت، تضاءلت المعارضة الأوروبية لمطالب المغرب بالسيادة، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة التجارة بين المغرب وأوروبا، وأيضاً بسبب القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة”.

ولاحظ الكاتب أنه “رغم رفض البوليساريو لخطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007، والتي تتضمن سيطرة مغربية على المنطقة مقابل إدارة شؤونها المحلية بشكل ديمقراطي، فإن عدم قدرة الجبهة على تحقيق (الاستقلال) عسكرياً يطرح تساؤلات حول ما يمكن أن تفعله لتحقيق المزيد من التنازلات من المغرب. من بين هذه القضايا حق العودة للاجئين الصحراويين، وتعويضهم عن الممتلكات التي قد لا يتمكنون من استعادتها، وضمانات للحماية والاعتراف العرقي- الوطني داخل المغرب”.

من جانب آخر، يضيف المقال “تواجه قيادة البوليساريو ضغطاً كبيراً لتحقيق الاستقلال بعد 50 عاماً من النضال، خصوصا مع تعبير جيل جديد من الصحراويين عن إحباطهم ودعوتهم إلى اتباع نهج أكثر عنفاً”. واقترح أنه “لتجنب أي اضطرابات داخلية، يجب على القيادة أن تحقق نصراً معنوياً، حتى وإن كان بعيداً عن هدف الاستقلال الكامل”.

إذ قبلت البوليساريو خطة الحكم الذاتي المغربي، فإن ذلك سيمنح الجزائر غطاءً سياسياً داخلياً لقبول السيادة المغربية أيضاً، على الرغم من أن الجزائر قد تحاول الحصول على تنازلات من المغرب تصب في مصلحتها

وفيما يتعلق بالجزائر، يتوقع الكاتب أنه إذ قبلت “البوليساريو” خطة الحكم الذاتي المغربي، فإن ذلك “سيمنح الجزائر غطاءً سياسياً داخلياً لقبول السيادة المغربية أيضاً، على الرغم من أن الجزائر قد تحاول الحصول على تنازلات من المغرب تصب في مصلحتها”.

كما توقع هيل أنه “في المستقبل القريب، من المرجح أن يُحسم النزاع في الصحراء الغربية لصالح المغرب، مع بقاء عدد قليل من الدول التي ستواصل دعم استقلال الصحراء الغربية. ومع التفوق العسكري المغربي الواضح، لن يكون أمام الصحراويين في مخيمات تندوف سوى خيار التفاوض على تسوية سلمية. وعليه، من مصلحة الصحراويين وحلفائهم اغتنام هذه الفرصة للتفاوض على تسوية تضمن لهم حقوقاً أفضل مما كان معروضاً في السابق، مما يؤشر على أن أحد أطول النزاعات في إفريقيا قد اقترب أخيرًا من نهايته”.