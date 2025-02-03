معهد عبري: لقاء ترامب ونتنياهو… من توقيت استثنائي إلى قرارات تاريخية

في قطاع غزة – من المتوقع أن تقرر إسرائيل وحماس خلال الأسابيع المقبلة إتمام المرحلة الثانية من الخطة لإطلاق سراح جميع المختطفين المتبقين في أسر حماس. وهذا هو الهدف الشامل الأكثر إلحاحاً وأهمية والطريقة الوحيدة الممكنة لإعادتهم، وهو ما سيسمح بإنهاء الحرب. وفي الوقت نفسه، لم تتمكن إسرائيل حتى الآن من صياغة بديل لحكم حماس، وهو شرط ضروري لإنهاء حكمها في قطاع غزة والبدء في عملية إعادة الإعمار، بالتعاون مع الدول العربية.

ضد إيران – لقد وضعت إيران نفسها في موقع الطرف المهدد بالخطر النووي. ويوضح الرئيس ترامب أن الطريقة الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية هي اتفاق نووي 2.0. ولتحقيق ذلك يجب اعتماد سياسة “الضغط الأقصى”، التي ستتجسد في فرض عقوبات اقتصادية مؤلمة إلى جانب التهديد بالخيار العسكري.

وفي لبنان- حصلت إسرائيل على تمديد لسحب قواتها في 18 فبراير/شباط، عندما أصبح واضحاً أن الجيش اللبناني لم ينجح بعد في بسط سيطرته على جنوب البلاد.

في الضفة – ينجح نشاط قوات الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، كما يتضح من العملية الأخيرة في جنين، في إحباط الغالبية العظمى من الهجمات الإرهابية. ومع ذلك، فإن الانفجار المتزايد في الميدان، الذي يرجع إلى سياسة تنتهجها إسرائيل لإضعاف السلطة الفلسطينية، يصعب عليها تجنب مثل هذه الهجمات، وذلك إلى جانب الصعوبات الاقتصادية المتزايدة وخطوات الضم أحادية الجانب التي تنطوي على خطر اندلاع العنف على نطاق واسع.

حيال السعودية – تقف إسرائيل أمام فرصة تاريخية لإبرام اتفاقية تطبيع مع الدولة الأهم في العالمين العربي والإسلامي. وهذا يحمل فوائد استراتيجية وأمنية وعسكرية واقتصادية واسعة النطاق لإسرائيل.

على الصعيد المحلي، يجب إقرار ميزانية الدولة بحلول 31 مارس/آذار، وإلا ستسقط الحكومة. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لدفع مشروع قانون التهرب من الخدمة، وتكثف صراعها ضد الجهاز القضائي بعد تعيين القاضي عميت رئيسًا للمحكمة العليا.

الرئيس ترامب عازم على ترسيخ مكانته في التاريخ باعتباره الشخص الذي وسع اتفاقيات إبراهيم إلى سلام تاريخي مع السعودية، والشخص المسؤول عن إعادة جميع المختطفين، والشخص الذي منع إيران من تطوير الأسلحة النووية، وتوفير حل للقضية الفلسطينية ككل. ويشير هذا إلى أن اللقاء المتوقع بين نتنياهو وترامب، خاصة في هذا التوقيت، يكتسب أهمية حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد. ومن ناحية أخرى، هناك فرصة لصياغة واقع أمني وسياسي أفضل في جميع مسارح الحرب. ومن ناحية أخرى، فإن تفويت هذه الفرصة قد يؤدي إلى تفاقم كبير في نطاق التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل.

10 توصيات للقمة التاريخية

1- تحديد هدف مشترك يتمثل في إعادة جميع المختطفين الذين ما زالوا في أسر حماس، مع إنهاء الحرب وخلق الظروف لتحديد مستقبل غزة بدون حماس.

2- حرمان إيران من القدرة على تطوير الأسلحة النووية والحد من التهديد المتعدد الأبعاد الذي تشكله. ينبغي لإسرائيل أن تشارك منذ البداية في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وأن تحدد شروطها الخاصة لأي اتفاق مستقبلي – وهو اتفاق أوسع من الاتفاق السابق، من شأنه أن يشمل أيضاً قيودًا صارمة على برنامج الصواريخ الإيراني واستمرار المساعدة. إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون أحرص على دعم حلفائها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، عليها أن تدرس بالاشتراك مع الإدارة الأمريكية ما إذا كان لدى ترامب بدائل إضافية للتعامل مع التهديد الإيراني في حال فشل المفاوضات.

3- الإسراع في التوصل إلى اتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية وتعميق التحالف الاستراتيجي مع الدول العربية بقيادة الولايات المتحدة ضد المحور الإيراني، وهناك شرطان ضروريان لذلك قد يوفران استجابة لمطالب ولي العهد السعودي، وهما إنهاء الحرب في غزة، وتوفير أفق سياسي للفلسطينيين.

4- إقامة نظام من الثقة والتعاون الكامل مع إدارة ترامب، يشكل التنسيق الاستراتيجي والأمني ​​العميق مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية للأمن القومي، وهو أمر ضروري للتعامل مع طيف التهديدات التي تواجه إسرائيل، وفي مقدمتها التهديد الإيراني. وفي هذا الإطار، من الضروري ضمان الحفاظ على الميزة النوعية لإسرائيل (QME) كما يقتضي القانون الأمريكي، مع بدء المناقشات بشأن تمديد اتفاقية المساعدات متعددة السنوات. ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية في عام 2028، وبموجبها تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار

5- خلق بديل سياسي لحماس في غزة، كشرط للقضاء على حكمها وتقويض قدراتها العسكرية كمنظمة إرهابية. ويتم ذلك من خلال تشكيل محور مع الدول العربية المعتدلة وبمساعدة الولايات المتحدة والدول الأوروبية. والشرط الضروري لتحقيق ذلك هو إدماج السلطة الفلسطينية في عمليات إعادة الإعمار وإدارة قطاع غزة، في غياب أي دور فلسطيني في هذه العملية. وهذا قد يمهد الطريق أمام استعداد الدول العربية لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات اللازمة لإعادة إعمار القطاع.

6- العمل، بالتعاون مع إدارة ترامب، على تعزيز الخطوات الرامية إلى تقوية السلطة الفلسطينية، مع وقف العمليات التي تهدف إلى إضعافها وضم الأراضي. ويتضمن ذلك الإفراج عن الأموال المجمدة، ومنح تصاريح خاضعة للرقابة للعمال للعمل في إسرائيل، وتعزيز التعاون مع قوات الأمن الفلسطينية.

7- توفير محتوى عملي لآلية التنسيق الأمني ​​في لبنان بقيادة الولايات المتحدة. وذلك لضمان قدرة الجيش اللبناني على التصرف بشكل حاسم وفعال لمنع حزب الله من استعادة قدراته وبناء البنية التحتية بالقرب من الحدود. وفي الوقت نفسه، فإن الموعد المحدد هو 15 تشرين الأول/أكتوبر. إن انسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من لبنان يجب أن يتم بالتنسيق مع إدارة ترامب بطريقة تسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم بأمان.

8- صياغة رؤية مشتركة مع إدارة ترامب بشأن مستقبل سوريا والخطوات اللازمة ضد النظام الجديد في دمشق وتركيا. وعلى إسرائيل أن تسعى للحصول على موافقة أمريكية على استمرار المنطقة العازلة في سوريا حتى يستقر النظام وتتضح صورة التهديدات والمخاطر، مع الحفاظ على مستوى منخفض من الظهور الإعلامي.

9- تعميق التنسيق والتعاون الاستراتيجي والأمني ​​مع مصر والأردن، بمشاركة الولايات المتحدة. وهذا أمر ضروري لعمليات إعادة إعمار قطاع غزة، ومعالجة التهريب على مستوى البنية التحتية وعلى المدى الطويل عبر طريق فيلادلفيا، وتأمين حدود إسرائيل. عمق استراتيجي على الحدود الشرقية.

10- تثير مبادرة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة معارضة واسعة النطاق في العالم العربي، وليس هناك أي فرصة لقبولها وتنفيذها. بل وربما يعرقل عملية بناء المحور الإقليمي، بسبب المكانة الخاصة التي تحتلها القضية الفلسطينية في العلاقات المعقدة بين إسرائيل والعالم العربي. ولذلك، نوصي إسرائيل بإزالة هذه القضية عن جدول الأعمال.

وفي الختام، نوصي إسرائيل باغتنام الفرصة التاريخية لدفع مبادرة ترامب نحو إقامة محور استراتيجي إقليمي، يتمحور حول السلام مع السعودية. ويجب أن نضيف إلى ذلك المصلحة الوطنية العليا المتمثلة في إعادة جميع المختطفين في المستقبل القريب.

معهد السياسة والاستراتيجية 3/2/2025

طاقم المعهد برئاسة عاموس جلعاد