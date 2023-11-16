معين شريف على مقربة من موقع للعدو الاسرائيلي يغنّي «منقاوم للنهاية وللحق منرفع راية»

بيروت ـ «القدس العربي»: في خطوة تضامنية مع الجنوب اللبناني وغزة، توجّه النجم اللبناني معين شريف إلى منطقة الجنوب ووقف على بُعد أمتار من الحدود والجدار الاسمنتي قبالة موقع «مسكاف عام» التابع للعدو الاسرائيلي، وغنّى متوجهاً للعدو «منقاوم للنهاية وللحق منرفع راية ولا تفكّر انت الجايي نحنا اللي عندك جايين».

وشوهد معين شريف وهو يرتدي درعاً واقياً إلى جانب فريق من قناة «الميادين» التي تم حظرها في اسرائيل، ونشر الصحافي علي مرتضى فيديو للفنان اللبناني في خلال وجوده على الجبهة الجنوبية وهو يؤدي الاغنية الوطنية. وقد أعاد شريف نشر الفيديو على حسابه على منصة «إكس» وكتب «الحمد لله الذي أنعم علينا بزيارة جنوبنا الحبيب الصامد للاطمئنان عن صحة الأخ علي مرتضى والتضامن مع محطة الميادين خاصة والإعلام الحر عامة». وأرفق شريف الفيديو بهاشتاغ «فلسطين قضيتي ومحكمة التاريخ وسفراء العودة».

وكان شريف إثر تعرّض فريق من الإعلاميين لاعتداء اسرائيلي في بلدة يارون وجّه تحية إجلال وإكبار لشهداء الاعلام وتمنى أن يحفظ الله الأحياء، ونشر فيديو للإعلامية الشهيدة شيرين بو عاقلة مرفقاً بأغنيته التي أعدها خصيصاً بعد مقتلها برصاص الغدر الاسرائيلي، وجاء في كلماتها «رح تبقي يا شيرين بقلوب الملايين صوتك حق بوج الغدر وظلم المحتلين.. الشهادة ما بتعني موتك بدو يبقى عالي صوتك وينادي فلسطين.. يا بنت القدس العربية لفّوك بعلم وكوفية يا صرخة حق وحرية عاشت فينا سنين.. بالأوقات الصعبة المُرة صوتك ما سكت ولا مًرة خلقت حرة وعشت حرة وما حنيت الجبين».