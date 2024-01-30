معين شريف يناصر غزة في وجه من ظلموها ويحيّي حماة لبنان- (تدوينة)

بيروت- “القدس العربي”:

يواصل النجم اللبناني معين شريف مناصرة القضية الفلسطينية من خلال أعماله الفنية ومنشوراته التي تصب كلها في دعم ومؤازرة فلسطين وشعبها مما يرتكب بحقهم من ظلم ومآسي لا تعد ولا تحصى.

وقد نشر معين فيديو الأغنية الحماسية “زرع التحرير” التي أنشدها عبر شاشة تلقزيون “المستقبل” عام 2000 ويتوجّه فيها إلى العدو الإسرائيلي بالقول “لازم تعرف يا محتل نحنا مين وانت مين نحنا هيهات من الذل وانت للذل عناوين.. لازم تعرف إنو الأرض اللي انت عليها بطول وعرض صار كل دروبها نار تحبل كره تخلّف بغض.. منقاوم للنهاية وللحق منرفع راية ما تفكر انت الجايي نحنا لعندك جايين”.

وكان معين شريف أبرب مجدداً عن تضامنه مع فلسطين، مؤكداً أن كل من تآمر عليها وظلمها أو كل من شاهد ما جرى ويجري لها وبقي صامتاً سيحل غضب الله عليه كما ورد في تغريدة له تمحورت حول فلسطين الغالية التي توجه اليها بالقول: “الله أكبر يا فلسطين الغالية أكبر من كل اللي ظلموك وتنمروا عليك واللي شاهدوك ورضوا أو سكتوا وتحايدوا عن كل ما يجري لك منذ أكثر من 110 أيام”.

وأضاف “يا ويلكم من الله والله يغضب عليكم ويقرب يومكم بجاه الرسل والانبياء”. وختم بهاشتاغ غزة فلسطين جنوب لبنان محكمة التاريخ سفراء العودة.

وفي تغريدة أخرى لها علاقة بما يجري من اعتداءات في جنوب لبنان، توجه النجم اللبناني بالثناء والدعاء إلى من أطلق عليهم تسمية “حماة لبنان”، وقال: “وأنتم يا رجال الله يا حماة لبنان من كل أعدائه يا من تسهرون في الجبال الباردة وتتحملون كل الظروف الطبيعية عندكم ننحني ويسكت الكلام واني اعتذر منكم عن كل غبي جاهل يطالكم بكلمة”. وأضاف “كما عهدناكم وعاهدناكم سنكمل هذه المسيرة حتى النهاية المكللة بالنصر إن شاء الله”.