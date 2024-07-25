مع آثار تعذيب.. إسرائيل تفرج عن 6 فلسطينيين اعتقلتهم من غزة- (شاهد)

غزة: أفرجت إسرائيل، الخميس، عن 6 فلسطينيين، بينهم سيدتان، بعد اعتقالهم من قطاع غزة خلال العمليات العسكرية البرية ضمن حربها المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال شهود عيان: “جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 6 أسرى فلسطينيين، بينهم سيدتان، عبر بوابة موقع كيسوفيم العسكري شرق مدينة دير البلح (وسط القطاع)، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة؛ بسبب سوء حالتهم الصحية”.

وأوضحوا أن الأسرى المُفرج عنهم “بالكاد يستطيعون السير من شدة التعب والإرهاق والألم الناتج عن عمليات التعذيب المتكررة وسوء التغذية وقلة النوم”.

ووفق شهادات المُفرج عنهم، فقد تعرضوا لـ”ضرب وتعذيب وإهانات وتحقيق مستمر طوال فترة الاحتجاز، ونُقلوا بين سجون إسرائيلية”.

ويخضع المُفرج عنهم لفحوص طبية داخل مستشفى شهداء الأقصى، وتظهر على أجسادهم آثار تعذيب، وفق الشهود.

#إسرائيل تفرج عن 6 فلسطينيين، بينهم سيدتان، بعد اعتقالهم من قطاع #غزة خلال العمليات العسكرية البرية، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة #دير_البلح؛ بسبب سوء حالتهم الصحيةhttps://t.co/JZB4XWviVw pic.twitter.com/6RPk1Eflme — Anadolu العربية (@aa_arabic) July 25, 2024

وخلال الشهور الماضية، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية.

ومنذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر، اعتقل جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، وأفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

وكشفت منظمات حقوقية ووسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض أسرى فلسطينيين من غزة لتعذيب وإهمال طبي أودى بحياة العديد منهم في منشآت اعتقال إسرائيلية.

(الأناضول)