مع استمرار عمليات الهدم وهجمات عصابات المستوطنين.. مسؤول إسرائيلي: السيادة على الضفة أهم من التطبيع

عشرات المستوطنين يحرقون غرفا زراعية في قرية المغير وسط الضفة (الأناضول)

رام الله- “القدس العربي”:

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم في الضفة الغربية، كما استمرت هجمات عصابات المستوطنين وتكثفت في رام الله، بالتوازي مع تصريحات مسؤول إسرائيلي اعتبر فيها ان فرض السيادة على الضفة أهم من التطبيع مع الدول العربية.

فقد هدمت قوات الاحتلال امنزلاً ومقهى وبركساً وسوراً في قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت القرية وشرعت بهدم مقهى المواطن عبد الرزاق محمد مصطفى الحاج، وسط انتشار مكثف في محيط المنطقة.

وفي تطور لاحق، ذكرت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال هدمت منزلاً مكوناً من شقتين سكنيتين، إضافة إلى بركس وسور، تعود ملكيتها للمواطن يحيى العباسية عنقاوي، ويقطنها ثمانية أفراد، وتقع على طريق شارع اللطرون.

وأضافت أن قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت القرية وشرعت بهدم المقهى ولاحقًا المنزل، في إطار التضييق على حياة السكان في القرية.

وتتبنى سلطات الاحتلال سياسة متصاعدة في هدم المقاهي والمتاجر والمنشآت الاقتصادية والمنازل في مختلف مناطق الضفة الغربية بذريعة البناء دون ترخيص، مما يحرم آلاف العائلات من مصادر رزقها الأساسية ويضاعف الأعباء المعيشية على السكان. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من مخطط أوسع لفرض القيود على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، ودفعهم نحو التهجير القسري من أراضيهم.

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وقتٍ سابق، بأن سلطات الاحتلال نفذت 380 عملية هدم في الضفة الغربية والقدس خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب الهيئة، فقد أدت عمليات الهدم خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى هدم 588 منشأة، وتضرر 843 شخصًا، بينهم 411 طفلاً و378 امرأة.

وفي القدس، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنة مقدسية قرارا بمنع الدخول إلى الضفة الغربية.

وقالت محافظة القدس، إن الاحتلال سلم المرابطة خديجة خويص قرارا بمنع دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، بعد استدعائها للتحقيق.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مواطنين من طولكرم بينهم ثلاث سيدات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية ذنابة شرق طولكرم، واعتقلت ليلى حسين الشيخ علي (48 عاما)، ومنال توفيق عطية (44 عاما)، وعلا سمير جبر “سروجي” (43 عاما)، وعماد سمير جبر (39 عاما)، وذلك بعد مداهمة منازلهم.

وفي سياق متصل، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جرار زراعي ومجمع طاقة شمسية لأحد المزارعين في الأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس المجلس القروي في عين البيضا عمر فقهاء، بأن الاحتلال استولى على جرار زراعي ومجمع طاقة شمسية للمواطن محمد فايز دراغمة، من منطقة الدير شرق القرية، كما احتجز مالكهما.

ويستهدف الاحتلال والمستعمرون في المنطقة بشكل دوري، الاستيلاء على المعدات الزراعية، وهدم منشآت المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم.

وفي ملف هجمات المستوطنين، هاجم مستوطنون منزل مواطن في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله، وأصابوا مواطنين برضوض.

وأفاد المواطن عبد الله أبو عواد بأن مستوطنين من “شيلو” المقامة على أراضي البلدة، هاجموا ل منزله بالحجارة، واعتدوا بالضرب على نجله وشقيقه، ما أدى لإصابتهما برضوض، وقاموا بتكسير زجاج منزله.

وأشار أبو عواد الى معاودة المستوطنين هجومهم على منزله فجر اليوم الثلاثاء جاء تحت حماية قوات الاحتلال.

وفي رام الله، أقدم مستوطنون على شق طرق استعمارية في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وتتعرض بلدة دير دبوان والبلدات المجاورة لاقتحامات متكررة من المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.

وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية

وقد طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستعمرين للضفة الغربية.

وقالت في بيان صحافي إن انتهاكات المستعمرين واعتداءاتهم وجرائمهم بحق أبناء شعبنا، وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تأتي في ظل انفلاتهم من أي قانون، بل إمعانهم في استباحة الأرض الفلسطينية ومحاولة فرض سيطرتهم عليها بقوة السلاح وبحماية قوات الاحتلال.

كما أدانت الوزارة، إقدام جرافات الاحتلال على شق طرق استعمارية في بلدة دير دبوان والبلدات المجاورة، في استهداف يومي متواصل للمواطنين وأراضيهم في تلك المنطقة، بهدف تعميق الاستيطان الاستعماري فيها وتوسيعه.

وأكدت، أن جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير قانونية ولا تمنحه أية شرعية أو حق، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ إجراءات دولية حاسمة لحماية فرصة تطبيق حل الدولتين ووقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم.

السيادة أهم من التطبيع

وفي سياق مواز، قال بوعاز بيسموت، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست وعضو حزب الليكود، إن “فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية أهم من مسار التطبيع”.

وشدد على أن الحرب الجارية يجب أن تنتهي بـ”انتصار يشمل تطبيق السيادة على الضفة الغربية”، واصفًا ذلك بأنه يمثل “انتصارًا لإسرائيل”، وفق تعبيره.

جاءت تصريحات بيسموت خلال جولة أجراها، في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات السياسية والعسكرية داخل كيان الاحتلال لضم الضفة وفرض واقع استيطاني نهائي فيها.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، صدّق كنيست الاحتلال على مقترح يدعو إلى فرض ما يُسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل غور الأردن، بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13 معارضًا فقط. وتزامن ذلك مع بدء مناقشات داخل الكنيست تهدف إلى تمرير قرار يؤكد ما يُسمى بـ”الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني” للاحتلال على كامل ما يُعرف بـ”أرض إسرائيل”، وهو المصطلح الاستعماري الذي يشمل كامل فلسطين المحتلة.

مدير شؤون “الأونروا” في الضفة: ندعو إلى حماية موظفي الوكالة

من جهة أخرى أكد مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في الضفة الغربية رولاند فريدريك، ضرورة حماية موظفي الوكالة وتكريم جهودهم الاستثنائية في خدمة لاجئي فلسطين.

وقال فريدريك في منشور له على منصة “إكس”، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: “في هذا اليوم، نُحيّي تفاني وصمود موظفي الأونروا الذين يواصلون عملهم الداعم للاجئي فلسطين في الضفة الغربية رغم الظروف المستحيلة. موظفونا، الذين هم مصدر قوتنا وإلهامنا، يعملون في خدمة مجتمعاتهم، فيما كثير منهم نازحون قسراً أو فقدوا منازلهم أسوة باللاجئين الآخرين، ومع ذلك، يواصلون عملهم يومياً لإيصال خدمات التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، وتوزيع المواد الغذائية، وإدارة النفايات، والأهم زرع الأمل لدى الفلسطينيين الأكثر ضعفاً”.

وأضاف: “لقد واجه موظفونا اختبارات غير مسبوقة هذا العام، مع اضطرار الموظفين الدوليين إلى المغادرة مطلع العام الحالي مجبرين، وإغلاق مدارسنا في القدس الشرقية بالقوة. ومع تقلّص الفضاء الإنساني، والاستهداف الذي طال الوكالة وموظفيها ومرافقها، إضافة إلى تفاقم أزمة التمويل، أصبحت التهديدات وجودية. واليوم، يحمل موظفو الأونروا الفلسطينيون ولاية الوكالة على عاتقهم”.

واختتم فريدريك بالتأكيد على أن “الأونروا تدعو المجتمع الدولي إلى تكريم جهود موظفيها عبر ضمان بقائهم آمنين ومدعومين، وبقاء عملهم ممولاً، وضمان استمرار حماية حقوق لاجئي فلسطين من خلال تقديم الخدمات وفق ولاية الوكالة”.