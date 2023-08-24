مع اشتداد قوة الرياح.. حرائق الغابات في أثينا تهدد المزيد من المنازل- (صور)

أثينا: استمر حريق الغابات قرب العاصمة اليونانية أثينا، الذي بدأ الثلاثاء، في تدمير أجزاء من الغابة في جبل “بارنيثا”، مما يهدد المزيد من المنازل حيث من المتوقع أن تشتد قوة الرياح خلال اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء، في مقابلة مع قناة ميغا تي في، إن الحريق في الحديقة الوطنية شمال أثينا استعر مجددا خلال الليل وقد يتفاقم، حيث من المتوقع أن تتزايد سرعة الرياح اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا تقريبا، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويغطي الدخان معظم أنحاء أثينا، مما يجعل من الصعب على الناس التنفس حتى في وسط المدينة.

وتقوم المروحيات والطائرات، التي قدمت بعضها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بإلقاء كميات كبيرة من المياه، وتعمل جنبا إلى جنب مع موظفي خدمات الطوارئ على الأرض.

وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط، تمكنت السلطات من إخماد 55 حريقا.

وشهد هذا الصيف درجات حرارة شديدة وعواصف عاتية وفيضانات وحرائق غابات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.

(د ب أ)