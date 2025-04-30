مع امتداد الحرائق.. إسرائيل تلغي احتفالات ما يسمى “يوم الاستقلال”- (فيديو)

تل أبيب: أعلنت إسرائيل، الأربعاء، إلغاء جميع فعاليات ما يُعرف بـ“يوم الاستقلال”، إثر اندلاع حرائق واسعة في بلدات ومستوطنات بين مدينتي القدس وتل أبيب (وسط)، مع تحذيرات من تفاقم الوضع بسبب سرعة الرياح والحرارة المرتفعة.

وقالت القناة 12 العبرية (الخاصة) إنه تقرر إلغاء جميع فعاليات الاحتفال بما يسمى “يوم الاستقلال” التي كانت مقررة مساء الأربعاء بسبب الحرائق.

وذكرت أنه تقرر إخلاء مزيد من المستوطنات بين القدس وتل أبيب جراء الحرائق ومنها بيت مائير وإشتاؤول وإلعاد ومشمار إيالون ومافو حورون.

و”يوم الاستقلال” هو ذكرى إعلان قيام إسرائيل عام 1948 على أنقاض المدن والقرى الفلسطينية، وهي المناسبة التي يحييها الفلسطينيون في المقابل باعتبارها “يوم النكبة” بعد قامت العصابات الصهيونية بتهجيرهم من أرضهم عبر ارتكاب مجازر.

ويشارك في جهود إخماد الحرائق نحو 120 طاقم إطفاء إلى جانب عدد من الطائرات، وسط تأكيدات من القناة 12 العبرية بأن حجم الحرائق الحالي يفوق تلك التي شهدتها جبال الكرمل عام 2010.

ووفق هيئة البث الرسمية، أُصيب نحو 20 شخصاً حتى الآن جراء الحرائق واستنشاق الدخان، بينما أفادت مستشفى “آساف هروفيه” قرب القدس أنها استقبلت 10 مصابين.

اندلاع حرائق واسعة في جبال #القدس، والمستوطنون يفرون سيرا على الأقدام ويتركون مركباتهم هربا من الدخان والحريق، والسلطات تعلن الاستنفار وتدفع بطائرات وطواقم لإخمادها#فيديو pic.twitter.com/v26X4F1wQg — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 30, 2025

فيما أفادت صحيفة “يسرائيل اليوم” بتوقف حركة القطارات بين مدينتي أسدود وعسقلان (جنوب) بسبب الحرائق، وقالت إنه تم إنزال الركاب من العربات.

بدوره، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يجري تقييماً للوضع في مكتبه بالقدس رفقة عدد من المسؤولين.

وأضاف في منشور على إكس: “أواصل إجراء التحديثات وتقييمات الوضع المستمرة بخصوص الحريق، بالتعاون مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وجميع أجهزة الأمن والإنقاذ”.

وتابع: “نعمل بكل ما أوتينا من قوة لحماية أرواح المواطنين والسيطرة على الحريق”.

من جهة أخرى، أفادت القناة السابعة العبرية أن هناك استعدادات في جميع قواعد سلاح الجو لهبوط طائرات إطفاء تابعة لجيوش أجنبية إذا اقتضت الحاجة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس حالة “الطوارئ الوطنية”، ووجّه الجيش بنشر قواته لدعم طواقم الإطفاء بمواجهة الحرائق المشتعلة في منطقة جبال القدس.

وجاءت هذه التطورات في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة مصحوب برياح قوية، ما أدى إلى اتساع رقعة الحرائق في المناطق الحرجية بين القدس وتل أبيب، بحسب هيئة الأرصاد الإسرائيلية التي حذّرت من استمرار انتشار النيران خلال الساعات القادمة.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة طلبت تدخلاً عاجلاً من كل من اليونان وكرواتيا وإيطاليا وقبرص الرومية، بإرسال طائرات إطفاء للمساعدة في احتواء الحرائق.

في السياق، قال الرئيس إسحاق هرتسوغ بمنشور على منصة إكس: “أشكر الدول التي تحشد جهودها لمساعدة إسرائيل في إخماد الحرائق”.

(الأناضول)