مع انتهاء الهدنة.. توقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

غزة: أعلن مصدر أمني فلسطيني، الجمعة، توقف دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من الوقود والغاز عبر معبر رفح الحدودي مع مصر عقب استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة.

وأضاف المصدر: “توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع استئناف الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة بعد 7 أيام من الهدنة الإنسانية”.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وخلال الهدنة الإنسانية، دخلت مساعدات محدودة جدا لقطاع غزة ووقود وغاز، لكنها لم تلب احتياجات القطاع في ظل الحرب، بحسب المصدر.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

(الأناضول)