مع بدء الصمت الانتخابي بفرنسا.. هذا ما تقوله آخر استطلاعات الرأي

باريس- القدس العربي”:

على بعد 24 ساعة من توجه الفرنسيين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمانهم الجديد، تُظهر أحدت وآخر استطلاعات الرأي، قبل الدخول في الصمت الانتخابي الجمعة 28 يونيو عند منتصف الليل، أن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف وحلفاءه من اليمين المتطرف واليمين المحافظ يتصدرون نوايا التصويت متقدمين على “الجبهة الشعبية الجديدة” لأحزاب اليسار، وبفارق كبير عن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكما كان الحال منذ الاستطلاعات الأولى التي أجريت بعد حل الرئيس إيمانويل ماكرون للجمعية الوطنية مباشرة بعد الفوز التاريخي لليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، فإن حزب مارين لوبان “التجمع الوطني” وحلفاءه من حزب “الجمهوريين” – بقيادة إيريك سيوتي – يتصدرون إلى حد كبير نوايا التصويت في الجولة الأولى من هذه الانتخابات التشريعية التي ستقام غداً الأحد، بغض النظر عن المعهد الاستطلاعي المعني.

ففي الاستطلاع الذي أجراه معهد “إيلاب” لصالح تلفزيون لقناة BFMTV وصحيفة “لاتربين دو ديمانش” يوم الجمعة، حصل حزب مارين لوبان وجوردان بارديلا على %36 من نوايا التصويت في الجولة الأولى. كما حصل الحزب وحلفاؤه على %36,5 من نوايا التصويت وفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد “إيفوب” في اليوم نفسه.

وهناك نقطة أخرى مشتركة بين جميع مؤسسات ومعاهد الاقتراع، وهي أنها تعطي هذه الكتلة الصدارة من حيث عدد المقاعد البرلمانية، مساء يوم السابع من يوليو، أي في نهاية الجولة الثانية. لكن يبقى هناك جدل كبير بشأن الطبيعة المحتملة لهذه الأغلبية: هل ستكون نسبية أم مطلقة، أي تساوي أو تزيد عن 289 مقعدًا؟ وهي نقطة حاسمة، حيث إن جوردان بارديلا أعلن أنه ينوي أن يصبح رئيسًا للوزراء فقط في حال حصل السيناريو الثاني (الأغلبية المطلقة).

وبحسب معهد “إيفوب”، يمكن لحزب مارين لوبان وجوردان بارديلا وحلفائه الحصول على 225 إلى 265 مقعدًا. لكن معهد “إيلاب” يتوقع حصولهم على ما بين 260 و295 مقعدا. وتظل الحقيقة، كما يشير “إيفوب” على وجه الخصوص، أن توقعات المقاعد يجب تفسيرها بحذر نظرًا للشكوك المرتبطة بتشكيلات الجولة الثانية من هذه الانتخابات التشريعية.

أما “الجبهة الشعبية الجديدة” التي تجمع أحزاب اليسار، فتأتي في المركز الثاني بنتيجة تتأرجح بين 28% من نوايا التصويت و%29، ما يعني حصولها على ما بين 155 إلى 175 مقعداً برلمانياً بحسب معهد “إيلاب”، وما بين 170 إلى 200 مقعد بحسب معهد “إيفوب”.

ومع نسبة نية تصويت تتراوح بين 19.5% و21%، فإن الأغلبية الرئاسية الحالية، قد تكون الخاسر الأكبر من قرار إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية. فبينما كان معسكر ماكرون يتمتع بأغلبية نسبية تصل حوالي 250 مقعداً برلمانيا، إلا أنه يمكن أن يرى هذا العدد يتراجع بشكل كبير، حيث توقع معهد “إيفوب” حصول حزب الرئيس ماكرون “النهضة” وحلفائه على ما بين 70 و100 مقعد، فيما توقع معهد “إيلاب” حصولهم على ما بين 85 و105 مقاعد.

غير أن مختلف المعاهد تتوقع نسبة مشاركة مرتفعة جدا مقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة.