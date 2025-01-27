مع بدء عودة النازحين شمالا.. دخول أولى مساعدات قطر لغزة من معبر إيريز

إسطنبول: أعلنت الخارجية القطرية، الإثنين، دخول أولى المساعدات الإنسانية القطرية إلى غزة عبر معبر إيريز (بيت حانون) أقصى شمال قطاع غزة وسط بدء عودة النازحين باتجاه الشمال.

وقالت الوزارة في بيان: “استكمالا للجسر البري القطري لإمداد قطاع غزة بالوقود الذي بدأ من معبر كرم أبو سالم، دخلت إلى قطاع غزة الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية القطرية، قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية عبر معبر إيريز”.

وأوضحت أن “حجم المساعدات بلغ 2600 طن مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري”.

وذكرت الوزارة أن تلك المساعدات تأتي “في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يعرض لها حاليا”.

وصباح اليوم، بدأ النازحون الفلسطينيون بجنوب قطاع غزة بالعودة شمالا، في اليوم التاسع من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما، تشمل تسليم متبادل للأسرى ودخول مساعدات إنسانية وعودة النازحين، كما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

(الأناضول)