مع ترقب رد إيراني.. قائد “سنتكوم” يجري مباحثات في إسرائيل

القدس: أجرى قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مايكل كوريلا، الاثنين، مباحثات في إسرائيل، على وقع مخاوف من احتمال اندلاع حرب واسعة في الشرق الأوسط.

ورفعت إسرائيل حالة التأهب، وتترقب منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران “وحزب الله” وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران الأربعاء، والقيادي العسكري البارز بـ”حزب الله” فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء.

وبينما تبنّت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اتهام إيران وحماس لها باغتيال هنية، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية بلاده عن قصف مقر إقامته خلال زيارته طهران.

ولفت موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي إلى أن مايكل كوريلا وصل إلى إسرائيل الاثنين.

وأضاف أنه التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي ووزير الجيش يوآف غالانت، “لتنسيق النشاط الدفاعي ضد هجوم محتمل من إيران وحزب الله”.

والاثنين، نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مصادر مطلعة لم يسمها قولها إن واشنطن تعتقد أن الرد الإيراني على إسرائيل قد يبدأ خلال 24 ساعة أو 48 الساعة المقبلة.

(الأناضول)