مع تزايد أعداد الجنود القتلى.. نتنياهو: “هذه الحرب تكلفنا باهظا”

تل أبيب: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، أن تكلفة الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي “باهظة”، بعد مقتل 15 جنديا منذ الجمعة.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: “ندفع ثمنا باهظا للغاية في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال”.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بعدم توسيع عملياتها العسكرية، قائلا: “أرى منشورات مغلوطة تزعم أن الولايات المتحدة منعتنا وتمنعنا من القيام بعمليات في المنطقة”.

وأضاف: “هذا ليس صحيحا. إسرائيل دولة ذات سيادة. قراراتنا في الحرب تُبنى على اعتباراتنا العملية ولن أتوسع في ذلك”، دون أن يذكر تفاصيل بشأن تلك التقارير.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقنع نتنياهو بعدم مهاجمة حزب الله في لبنان بسبب مخاوف من أن يشن الحزب هجوما على إسرائيل على غرار ذلك الذي شنته حركة حماس من غزة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وشدد نتنياهو على أن تصرفات إسرائيل “لا تمليها ضغوط خارجية”، وقال: “القرار الخاص بكيفية استخدام قواتنا هو قرار مستقل لجيش الدفاع الإسرائيلي وليس لأحد غيرنا”.