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الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار

4 - يناير - 2025

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واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية السبت، أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير “إيه جي إم-114” وقنابل صغيرة القطر ورؤوس حربية زنة 500 رطل.

وقال مسؤول في الخارجية إن “الوزارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بصفقة بيع مقترحة لذخائر بقيمة 8 مليارات دولار لدعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات للدفاع الجوي”.

وفي وقت سابق، نقل موقع “والا” العبري عن مصدرين مطلعين لم يسمهما أن الصفقة تشمل “ذخيرة للطائرات المقاتلة وطائرات هليكوبتر الهجومية وقذائف المدفعية”.

وعلى الأرجح، ستكون هذه آخر صفقة أسلحة لإسرائيل توافق عليها إدارة بايدن، التي ستنهي ولايتها مع دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق المصدر ذاته.

من جانبها، نقلت شبكة “سي إن إن”، السبت، عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع، أن “وزارة الخارجية أرسلت إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارًا غير رسمي بالبيع، الجمعة”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2025 الساعة 9:40 ص

    أمريكا هي من تحتل فلسطين بالفعل وحقيقة منذ 1948 بواسطة العصابة التي زرعوها غصبا في قلب فلسطين العام 1948 حقيقة مكشوفة ومفضوحة من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸😓☝️🚀🐒🔥

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2025 الساعة 9:44 ص

    إنه الولاء المطلق الأعمى من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي لعصابة تل أبيب يا حبيب ☹️😓☝️🚀🐒🔥

    رد
  3. يقول Sana:
    يناير 4, 2025 الساعة 1:08 م

    يا عرب في كل مكان
    اميركا ترسل السلاح للصهاينة وتقتل المسلمين في فلسطين ولبنان وسورية والعراق واليمن
    على الاقل حاصروا السفارات الاميركية واطردوهم
    وان لم تفعلوا فانتم بلا شرف

    رد

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