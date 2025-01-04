الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار

واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية السبت، أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير “إيه جي إم-114” وقنابل صغيرة القطر ورؤوس حربية زنة 500 رطل.

وقال مسؤول في الخارجية إن “الوزارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بصفقة بيع مقترحة لذخائر بقيمة 8 مليارات دولار لدعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات للدفاع الجوي”.

وفي وقت سابق، نقل موقع “والا” العبري عن مصدرين مطلعين لم يسمهما أن الصفقة تشمل “ذخيرة للطائرات المقاتلة وطائرات هليكوبتر الهجومية وقذائف المدفعية”.

وعلى الأرجح، ستكون هذه آخر صفقة أسلحة لإسرائيل توافق عليها إدارة بايدن، التي ستنهي ولايتها مع دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق المصدر ذاته.

من جانبها، نقلت شبكة “سي إن إن”، السبت، عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع، أن “وزارة الخارجية أرسلت إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارًا غير رسمي بالبيع، الجمعة”.

(وكالات)