مع تعاظم عنف المستوطنين.. الجيش الإسرائيلي: قد نفقد سيطرتنا على الضفة الغربية 

البيانات ترسم صورة واضحة: عدد الهجمات العنيفة وجرائم الكراهية التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين، قفز في النصف الأول من العام الحالي وارتفع إلى أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب في غزة. إن النظر إلى البيانات التي جمعها جهاز الأمن يظهر أنه تم توثيق 404 حالات كهذه في الضفة الغربية خلال كانون الثاني – حزيران هذه السنة، وهو ارتفاع حاد ولكنه ثابت: في النصف الأول من العام 2024 بلغ هذا العدد 286 حالة، وفي النصف الثاني من العام الماضي وصل إلى 332 حالة.

لكن هذه البيانات تكشف صورة أوسع، تضم فيها أيضاً عنف المستوطنين تجاه قوات الأمن. عملياً، خلال أشهر كانون الثاني – حزيران هذه السنة، كان هناك 33 حالة كهذه، وبالإجمال، بلغ العدد 100 حالة منذ اندلاع الحرب وحتى الآن. هذا الدمج يعكس ظاهرة مقلقة في نظر كبار ضباط الأمن، ومنذ فترة، قرروا طرح هذه الأرقام أمام المستوى السياسي. في الخلفية أيضاً، هناك هجمات غير قليلة، التي وجدت صدى إعلامياً في الفترة الأخيرة، منها: مظاهرات عنيفة أمام قواعد الجيش الإسرائيلي، وإحراق منشأة أمنية حساسة في الضفة في نهاية الشهر الماضي، وهجوم عنيف لمستوطنين ضد جنود احتياط وقائد كتيبة قرب كفر مالك. ازدياد هذه الحالات أدى بضباط كبار إلى التحذير من أنهم يخشون من فقدان السيطرة على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف.

في الفترة الأخيرة، عقد رئيس الأركان أيال زامير عدة جلسات أمنية بهذا الشأن، ويلاحظ الجيش و“الشاباك” دافعية تتعاظم لمستوطنين يعيشون في بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة، من بينها مزارع، لتوسيع المواجهات مع الجيش و”الشاباك” والشرطة. “من يتجاهل زيادة حوالي 100 مزرعة جديدة منذ 7 أكتوبر، فعليه ألا يستغرب بأن هناك ارتفاعاً في عدد الاحتكاكات والجريمة القومية المتطرفة”، قال للصحيفة مصدر في جهاز الأمن. هذا المصدر الذي يقود جنود في نشاطات عملياتية في الضفة في الأشهر الأخيرة، قال إنه هو أيضاً تعرض لعنف المستوطنين في بؤر استيطانية لمزارع.

بشكل عام، يعترف جهاز الأمن أن قوات الجيش استدعيت في أحيان كثيرة إلى ساحات هاجم فيها المستوطنون الفلسطينيين، وانتهت الهجمات بقتل فلسطينيين؛ سواء على يد وحدات الدفاع القطرية، أو كانت تلك هي فرق الطوارئ في المستوطنات – التي يطلق أعضاؤها النار على الفلسطينيين أثناء المواجهات. وثمة رقم آخر عرض في هذه النقاشات، الذي يقلق “الشاباك”، وهو حجم الإرهاب اليهودي. منذ بداية الحرب، والحديث يدور عن 900 حالة تقريباً (حوالي 160 منها كان مخططاً لها مسبقا). تعمق حول هذا الرقم خوف من تدهور أمني في الضفة.

بيانات الشهر الماضي تعكس رسالة حادة. في هذا الشهر الذي ازدادت فيه التقارير عن عنف المستوطنين، تعرض إحصائيات جهاز الأمن أكثر من 100 هجوم وجريمة كراهية ضد الفلسطينيين وقوات الأمن معاً. في حزيران السنة الماضية، بلغ هذا الرقم 67 حالة.

البيانات التي طرحت في الجلسات عرضت أيضاً الصورة الواسعة التي تفيد بأنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة كان هناك حوالي 1350 هجوماً وجريمة كراهية ضد الفلسطينيين وقوات الأمن في الضفة الغربية. في هذه الفترة، أصيب نحو 320 فلسطينياً على يد المستوطنين، بينهم 120 في السنة الحالية. بخصوص الفلسطينيين القتلى، فإن الصورة معقدة أكثر. قال جهاز الأمن إن الأمر يتعلق بحوالي 970 قتيلاً، لكن لم يتم عرض توزيع فيما يتعلق بهويتهم وأسباب الوفاة. بكلمات أخرى، الكثير منهم مخربون أو مشتبه فيهم، قتلهم الجيش الإسرائيلي.

كل ما قيل حول هجمات المستوطنين ضد قوات الأمن، حدث معظمها في بؤر استيطانية لمزارع غير قانونية. أقيمت هذه البؤر على أراض فلسطينية خاصة بتشجيع ودعم الحكومة، لا سيما وزير المالية سموتريتش ووزيرة الاستيطان والمهمات الوطنية أوريت ستروك.

ازدادت بؤر المزارع بسرعة خلال أشهر الحرب. حسب معطيات الجيش الإسرائيلي، كان في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر حوالي 30 بؤرة استيطانية لمزارع استهدفت السيطرة على أراض بملكية فلسطينية، وطلب من قوات الاحتياط تأمينها. حتى الشهر الماضي، أقل من سنتين على اندلاع الحرب، بلغ عدد هذه البؤر الاستيطانية حوالي 120 بؤرة، وهو يمثل ارتفاعاً بأربعة أضعاف. أصبحت هذه البؤر بؤراً عنيفة تجاه جنود الجيش وضد قوات الأمن والسكان الفلسطينيين.

ينيف كوفوفيتش

هآرتس 21/7/2025