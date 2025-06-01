بشعار “فلسطين حرة”.. “مادلين” أسطول الحرية تنطلق لكسر الحصار على غزة- (فيديوهات)

تونس – “القدس العربي”:

مع شعار “فلسطين حرة”، انطلقت سفينة أسطول الحرية (مادلين) من ميناء كتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية نحو قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ولكسر الصمت الدولي إزاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتحمل السفينة على متنها 12 شخصية دولية معروفة، على غرار الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا ثونبرغ، والبرلمانية الأوروبية الفرنسية- الفلسطينية ريما حسن، والفنان والمخرج الهولندي ليام كونينغهام، والعقيد المتقاعد من الجيش الأمريكي، ماري آن رايت، والناشطة اليهودية زوهار تشامبرلين ريجيف، وغيرهم.

وخلال مؤتمر صحافي سبق عملية الإبحار، قالت الناشطة غريتا ثونبرغ: “حكومتنا والمجتمع الدولي يفشلان في دعم كل ما يتعلق بالكرامة الإنسانية، ويساهم في منح الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الإبادة البيئية والإبادة الجماعية، وعندها يقع على عاتقنا نحن أن نكون الراشدين الوحيدين في هذا العالم”.

غريتا ثونبرغ: مهما كانت هذه المهمة خطيرة، فهي ليست بخطورة صمت العالم بأسره في مواجهة إبادة جماعية تُبث على الهواء مباشرة.

وأضافت: “بغض النظر عن الصعاب التي سنواجهها، يجب أن نستمر في المحاولة، لأن اللحظة التي نتوقف فيها عن المحاولة هي اللحظة التي نفقد فيها إنسانيتنا. ومهما كانت هذه المهمة خطيرة، فهي ليست بخطورة صمت العالم بأسره في مواجهة إبادة جماعية تُبث على الهواء مباشرة”.

وتوجهت لوسائل الإعلام بالقول: “نحن نعول عليكم لاستخدام أصواتكم ومنابركم وكل ما لديكم لحماية الإنسانية لحماية حقوق الإنسان، والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ”.

ودعت البرلمانية ريما حسن الدول التي ستمر منها سفينة “مادلين” إلى تأمين العبور الآمن للرحلة ودعمها في مهمتها الإنسانية لكسر الحصار على قطاع غزة.

وأضافت مخاطبة الإعلاميين والنشطاء الذين جاؤوا من عدد كبير من دول العالم: “نحتاج بشدة إلى حشدكم ودعمكم، إنها الطريقة الوحيدة لضمان أمننا طيلة هذه الرحلة”.

وقالت ياسمين أكار، الناشطة في تحالف أسطول الحرية: “لم تجوعونهم؟ لماذا تقومون بالتطهير العرقي للفلسطينيين منذ 80 عامًا؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن نطرحها”.

ياسمين أكار: يسألنا البعض: لماذا تقومون بمهمة انتحارية، لكن عليهم أولا سؤال إسرائيل: لماذا تقتلون الفلسطينيين؟

وأضافت: “البعض يسألنا: لماذا تفعلون هذا؟ إنها مهمة انتحارية، لكن السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه هو على إسرائيل والدول المتواطئة معا: لماذا تفعلون ما تفعلونه، تقتلون الفلسطينيين، وتجلبون المجاعة إلى فلسطين وترتكبون إبادة جماعية. هذا هو السؤال الحقيقي”.

وتابعت بالقول: والأهم من ذلك، لماذا تقتلون نشطاء حقوق الإنسان كما حدث في عام 2010؟ لماذا تقصفون سفينة أسطول الحرية (الضمير) في مالطا، في أوروبا؟ لماذا تفعلون ذلك؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن نطرحها”.

وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة وعضو تحالف أسطول الحرية، المشارك في الرحلة لـ”القدس العربي”: “سفينتنا “مادلين” محاولة جديدة لكسر الحصار عن غزة ولرفع الصوت عاليا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وخاصة جريمة الحصار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي. وهي تحمل على متنها رسالة الحب والسلام والدعم والتضامن مع أهلنا في غزة ورسالة الاحتجاج على حكومات دول العالم التي تسكت على بقاء هذا الحصار وتعجز عن إدخال الطعام وأساسيات الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يتعرضون للإبادة في غزة”.

وأضاف: “مادلين رغم صغر حجمها إلا أن رسالتها كبيرة وهي تعبير عن الشعور بالمسؤولية على مستوى الشعوب الحرة وهي دعوة للجميع لبذل الجهد الممكن والمحاولة لعمل أي شيء لوقف هذه الجريمة بحق غزة وأهلها”.

وتابع بيراوي: “رسالة مادلين لدول الجوار شعوبا وحكومات أن دماء غزة في رقبتكم وأن التاريخ سيسألكم ولن يرحم المتخاذلين. وأن خذلان الحكام لغزة وعجزهم غير المسبوق لا يعفي الشعوب من المسؤولية الإنسانية ومن واجب التحرك، كل حسب ظرفه ووسعه”.

وكان بيراوي أكد في وقت سابق لـ”القدس العربي” أن التحالف قرر إطلاق اسم “مادلين” على السفينة تكريما لصيادة السمك الفلسطينية، مادلين كُلاب، التي تعتبر أصغر صيادة محترفة في العالم والوحيدة في فلسطين.