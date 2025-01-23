مع قدوم ترامب.. إسرائيل تبحث إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس 

القدس: تبحث الحكومة الإسرائيلية 3 خطط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، مستغلةً عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الخميس، إن بحث هذه الخطط يأتي “على خلفية تغير الإدارة الأمريكية”، في إشارة إلى تولي ترامب الرئاسة.

وأوضحت أن “الخطة الأكبر تشمل بناء نحو 9 آلاف وحدة سكنية لليهود بموقع مطار عطروت (القدس الدولي في قلنديا)، المحاذي لبلدة كفر عقب الفلسطينية، حيث يعيش حوالي 10 آلاف فلسطيني”.

وسبق أن أعلنت إسرائيل المصادقة على خطط لإقامة مستوطنة على أرض مطار القدس الدولي، الذي تأسس عام 1920، وأغلقته السلطات الإسرائيلية نهائيا بعد الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000.

ويحذر خبراء فلسطينيون من أن إقامة هذه المستوطنة ستعزل القدس الشرقية تماما من ناحيتها الشمالية عن بقية أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ووفق الصحيفة، فإن “لجنة التخطيط والبناء اللوائية بحثت سلسلة من خطط البناء بالقدس الشرقية، بالتزامن مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض”.

وخلال فترته الرئاسية الأولى، أظهر ترامب دعما كبيرا لتل أبيب، لاسيما بإعلانه في 2017 اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية لديها من تل أبيب إلى القدس.

وأضافت الصحيفة أنه “من بين أمور أخرى، تمت الموافقة على خطة لإنشاء مدرسة دينية للحريديم (يهود متشددين) في مبنى من ثمانية طوابق بقلب حي الشيخ جراح” في القدس.

وأفادت بأنه من المقرر بناء هذه المدرسة الدينية على أرض “تمت أصلا مصادرتها (من فلسطينيين) للأغراض العامة، وباتت في ملكية سلطة أراضي اسرائيل”.

كما “تجرى مناقشة توسيع مستوطنة “غفعات شكيد” قرب قرية شرفات جنوب القدس الشرقية”، وفق الصحيفة.

وزادت بأنه “يتم التخطيط لبناء 700 وحدة سكنية، والآن اللجنة ناقشت إضافة 400 وحدة”.

ويرى خبراء فلسطينيون أن مستوطنة “غفعات شكيد” ومعها مستوطنات “غيلو” و”هار حوماه” و”غفعات هاماتوس” في جنوب القدس تهدف إلى عزل المدينة عن جنوبي الضفة.

وأظهرت معطيات نشرتها حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان، في الأشهر الماضية، تصاعدا كبيرا في وتيرة الاستيطان منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الراهنة أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وإضافة إلى إجراءات ترسيخ احتلال القدس الشرقية، كشف مسؤولون إسرائيليون، بينهم نتنياهو، في الأشهر الماضية، عن مساع لضم الضفة الغربية المحتلة إسرائيل.

(الأناضول)