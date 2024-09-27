مغاربة غاضبون من اعتزام الحكومة استيراد زيت الزيتون لمواجهة الغلاء- (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”:

بمجرد أن اشتم المغاربة رائحة “صفقة جديدة” تفكر فيها أو ربما فكرت فيها الحكومة في انتظار القرار النهائي والتوقيت المناسب لاستيراد زيت الزيتون، حتى انطلقت السخرية من مرقدها الذي دخلته مع بداية فصل الخريف وفيضانات الجنوب الشرقي وحالات الوفاة المتعددة.

ويرى ملاحظون أن العملية مجرد تكرار لسيناريو خرفان عيد الأضحى، وعجول البرازيل، “كلما ارتفع سعر منتج ما، إلا وفكرت الحكومة في الاستيراد، كما لو أن المغرب ليس بلدا زراعيا بالدرجة الأولى، في حين أن أشجار الزيتون منتشرة في البلاد شمالا وجنوبا ووسطا، وهو ما دفعهم للتساؤل عن السر في عدم اعتماد التشجير عوض الاستيراد، والحال أن جيراننا في إسبانيا لديهم أشجار الزيتون حتى على جنبات الطرق السيارة، وليس في الأراضي الزراعية والضيعات فقط”.

ندرة التين ثم الزيتون في #المغرب بعد وفرتهما من قبل يوحي بوجود من يحارب آيات الله في ذالك البلد السعيد

والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين

صدق الله العظيم

لا تين لا زيتون لا أمانة#لا_غالب_إلا_الله https://t.co/HUes0i2mM7 — عبداللطيف 🇲🇦🇵🇸 (@DidoGogo1) September 25, 2024

القرار يبدو في بداية الإعداد له، وخاصة تهيئة مزاج المواطن لتقبل زيت زيتون من إسبانيا أو فرنسا أو اليونان أو غيرها من الدول التي “تحترم أشجار الزيتون وتحترم زراعتها بالدرجة الأولى، ولا تتهاون في ذلك بتجريب المخططات التي لم تثمر سوى ارتفاع فواكه كانت إلى وقت قريب تباع في العربات المجرورة، فصارت اليوم تباع في علب بلاستيكية وبأسعار خيالية”، والحديث هنا عن فاكهة “الهندية” أو “كرموس النصارى” (التين الشوكي)، مثلما ورد في تدوينة صاحبها غاضب جدا من هذه الصفقات التي جعلت من الحكومة تنال لقب “حكومة الاستيراد”.

خبر استيراد زيت الزيتون أوردته صحيفة “الأحداث المغربية”، إذ أكدت أن وزارة الفلاحة تستعد للإعلان عن فتح باب الاستيراد لتزويد حاجيات السوق الوطنية من زيت الزيتون ومواجهة الارتفاعات القياسية في أسعاره.

عدد من المتتبعين للشأن الاقتصادي أكدوا أن التركيز على مسألة غلاء الأسعار لتبرير استيراد أي شيء، قد يحيل على أن الحكومة تعجز عن مواجهة “الشناقة” (الوسطاء والسماسرة)، ولا تجد حرجا في اعتماد صفقات جديدة لاستيراد منتجات زراعية، المغرب كان من بين الأوائل فيها.

محللون آخرون قالوا إن الأمر يطرح علامة استفهام ضخمة، كلما ارتفع السعر هنا كان السبب هو الجفاف، كما لو أن الدول التي استوردنا منها الخرفان بعيدة عن مجالنا الجغرافي، بينما كلها متوسطية تنتمي إلى هذا الحوض الذي يتشابه فيه الطقس بشكل كبير.

حديث استيراد زيت الزيتون سبقه انتقاد كبير طال الحكومة بسبب “الأثمنة الخيالية” لهذه المادة الحيوية والمطلوبة بكثرة على موائد المغاربة، ووصل الموضوع إلى البرلمان عبر سؤال موجه إلى وزير الفلاحة، طرحته البرلمانية فاطمة التامني عن حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” المعارض، وأكدت فيه أن ثمن زيت الزيتون يواصل صعوده “الخيالي”، على غرار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وأن سعر 150 درهما (15 دولارا) يسجل سبقا هذا الموسم، وتساءلت عن جدوى مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر، الذي صرفت فيه الملايين من الدراهم من المال العام، ولم تستطع أن تبلغ جدواها المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي الغائب كليا عن المغاربة.

مدونون مغاربة شرعوا في طرح أسئلة من قبيل: “هل سيستفيد المواطن من استيراد زيت الزيتون وينعكس ذلك بتخفيض سعر بيعه؟ أم سيستفيد، كما حصل مع أكباش عيد الأضحى، “الشناقة” الكبار (الوسطاء والسماسرة)، الذين استفادوا من دعم الحكومة وباعوا الأضاحي بأسعار قياسية غير مسبوقة؟”.

تدوينة أخرى اعتبرت أن “قرار الحكومة استيراد زيت الزيتون خوفا من ارتفاع سعره يزيد من سخط المغاربة على برنامج المخطط الأخضر”، فيما وصف مدون الحكومة بـ”المنحوسة” لأنها “تتجه إلى استيراد زيت الزيتون من بعد البقر والغنم والشعير”، بينما لخص مدون آخر الأمر بكون “استيراد زيت الزيتون والقمح والأغنام وهلم جرا من الخارج يؤكد فشل المخطط الأخضر”.