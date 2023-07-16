مغاربة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بـ”ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد”- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”: شهدت الساحة المقابلة للبرلمان المغربي في الرباط، بحدود الساعة السادسة من مساء السبت، وقفة نظمتها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد.

ورفعت الوقفة التي شهدت مشاركة العديد من المنتمين للجمعية ولهيئات نقابية وسياسية وبعض المواطنين، شعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية”، إضافة إلى صورة النداء التي تضمنت توضيحات الجهة المنظمة، والتي استهلتها بـ”كلنا معنيون”.

الجمعية قالت في بيانها الذي تضمن دعوة المشاركة في الوقفة، إن هيئات سياسية ونقابية ستكون حاضرة، مشددة على أن الإرادة السياسية الحقيقة ضرورية لمكافحة الفساد.

ووصفت الجمعية الوقفة بكونها “وقفة كل القوى الحية المناهضة للفساد والريع ونهب المال العام، وضد الإفلات من العقاب”، وأضافت أنها “وقفة كل المغاربة بدون استثناء”، لأننا “نحب وطننا العزيز ولنا حلم وطموح لكي يتقدم إلى الأمام ونضاهي الدول المتقدمة”.

وأكدت الجمعية في بيان الدعوة التي تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أن “تعمق الفساد والرشوة في الدولة والمجتمع يشكل خطرا حقيقيا علينا جميعا”، لذلك تطالب “بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والرشوة واسترجاع الأموال المنهوبة”، كما تطالب “بمؤسسات قوية وذات مصداقية تقوم بدورها الدستوري والقانوني في مواجهة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة”.

ومن بين المطالب العديدة التي سطرتها الجمعية، أشارت إلى “تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ورفعت “لا” في وجه “اسناد المؤسسات العمومية للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد”.

المشاركون في الوقفة بدورهم رفعوا شعارات، من قبيل “كيف لحكومة الأغنياء أن تحس بمعاناة الفقراء”، فيما طالب آخر بـ”التشغيل الفوري”، أما عاملات وعمال شركة فقد طالبوا بـ”رفع الضرر والظلم”.