مغاربة يتظاهرون رفضا للإبادة الإسرائيلية في غزة

الرباط: شارك عشرات المغاربة، مساء السبت، في وقفتين احتجاجيتين، تنديدا بالإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرا.

ورفع المشاركون بالوقفتين اللتين نظمتهما “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” (منظمة غير حكومية) في كل من وجدة (شمال شرق) وبنسليمان (شمال). لافتات تندد بالإبادة والدعم الغربي لإسرائيل.

كما عبّروا عن تضامنهم مع الفصائل الفلسطينية، مرددين هتافات منها: “الأرض لنا”، و”كلنا فداء.. غزة الصامدة”.

ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها: “7 أكتوبر سقوط هيبة إسرائيل”، و”الشعب المغربي يرفض التطبيع”، و”من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق الفلسطينيين في الحياة”.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(وكالات)