مغاربة يتفاعلون مع زيارة مفاجئة لوزير الصحة إلى مستشفى محلي- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لوزير الصحة وهو غاضب من توقف تجهيزات طبية أساسية لمعالجة المواطنين وفحصهم وخاصة جهاز الفحص بالأشعة “السكانر”.

وانفجر وزير الصحة، خالد أيت الطالب، غاضبا في وجه مسؤولي مستشفى محلي في شمال المغرب وتحديدا مدينة الدرويش في منطقة الريف غرب الناظور، على إثر زيارة قيل إنها مفاجئة، أمس الثلاثاء، اصطدم خلالها بغياب وتوقف تجهيزات هامة لفحص وعلاج المواطنين.

وأقل ما يمكن أن يوصف به موقف الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في المستشفى المذكور، هو أنه “لحظات عصيبة” عاشوها، عندما قام الوزير أيت الطالب بجولة في مختلف أقسام المنشأة الطبية التي أشرف على تدشينها قبل عام.

ووثق مقطع الفيديو لحظة “توبيخ” و”غضب” الوزير، الذي قال للمسؤولين في المستشفى إنه لا يريد أن يرى الناس تنتظر في الأسبوع المقبل، وأضاف فيما يشبه الوعيد، أنه سيتابع الأمر بنفسه.

دفعت الحادثة المغاربة إلى مطالبة الوزير بزيارات مفاجئة لمستشفيات أخرى.

وقال ناشط عبر تدوينة نشرها “نطالب وزير الصحة بزيارة مفاجئة الى مستشفى القرب بالقصر الكبير كما فاجأ بزيارته مستشفى الدريوش بإقليم الناظور”.