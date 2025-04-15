مغاربة يحذرون من تدهور الوضع الإنساني بغزة ويطالبون بفتح المعابر- (صور وفيديو)

الرباط: حذّر مئات المغاربة، مساء الثلاثاء، من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مطالبين بفتح المعابر لدخول المساعدات.

جاء ذلك خلال وقفات في عدة مدن مغربية، مثل الرباط (غرب)، وتطوان ومراكش (شمال).

وفي وقفة أمام مبنى البرلمان في الرباط بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع (غير حكومية)، طالب خلالها المشاركون بضرورة فتح المعابر، بالنظر إلى الوضع الإنساني والاجتماعي الصعب في قطاع غزة.

ورددوا شعارات تنتقد استمرار دعم واشنطن لإسرائيل ومدها بالأسلحة، رغم استمرار الأخيرة بقصف غزة واستهداف المدنيين.

ومن بين الشعارات التي رددوها: “سحقا بالأقدام، للصهيون والأمريكان”، و”سواء اليوم سواء غدا، والتحرير ولابد”، و”لن يخيفنا صوت المدفع”.

وندد مشاركون في وقفة احتجاجية بمدينة مراكش (شمال) بدعوة من “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” (غير حكومية)، بمشاركة شركة إسرائيلية بمعرض “جيتكس أفريقيا”.

و”جيتكس أفريقيا” يُعدّ واحدا من أكبر معارض التكنولوجيا في العالم، وينظم للعام الثاني في مدينة مراكش المغربية، ما بين 14 و16 أبريل/ نيسان الجاري، بمشاركة 130 دولة، من تنظيم وزارة الانتقال الرقمي المغربية.

كما نظم طلاب بإشراف هيئات مدنية، وقفة أمام المعرض، احتجاجا على مشاركة شركة إسرائيلية فيه.

كما نظم مئات الطلاب في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وقفة أمام الجامعة، دعما لغزة.

وطالب المشاركون، بالوقفة التي جاءت بدعوة من الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (غير حكومي)، بضرورة الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية.

والإثنين، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة حاجة لحبيب، في بيان عن الأوضاع في غزة والضفة الغربية المحتلة، قبيل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في لوكسمبورغ، إن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “تسبب في أزمة إنسانية، بينما تتكدس المساعدات خارجه ويتعفن الطعام”.

والسبت، قالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ إن أكثر من 60 ألف طفل دون سن الخامسة في القطاع يعانون سوء التغذية.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وأغلقت معابره ومنعت دخول المساعدات إليه، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)