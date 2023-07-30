مغامر عالمي يسجل رقما قياسيا في قطر للمشي على أطول حبل مضيء بالعالم- (فيديو)

الدوحة- “القدس العربي”:

سجلت قطر رقماً قياسياً عالمياً للمشي على أطول حبل مضيء بالعالم، في تجربة مثيرة قام بها بطل لفت الأنظار للتجربة التي تمت بين فندقين في مدينة لوسيل، وهي المنطقة العصرية التي شيدتها قطر في السنوات الأخيرة، ولعبت فيها مباريات مونديال 2022.

وحقَّق الرياضي والمغامر الشهير، يان روس، وهو بطل العالم في رياضة المشي على الحبال المعلَّقة، رقماً قياسياً في قطر، وذلك بعد مشيه على أطول حبل مضيء بالعالم ضمن مبنى واحد، حيث اجتاز المسافة الفاصلة بين البرجين الشهيرين لأحد أبرز المعالم المعمارية ذات التصاميم الأيقونية الفريدة في قطر، وهو مبنى فندقيْ “رافلز الدوحة” و”فيرمونت الدوحة” بمدينة لوسيل.

إنجاز عالمي جديد 🤯 ! يان روس حقق أعلى عبور عمراني على حبل عرضه أقل من 2.5 سم في الدوحة بمشروع “سباركلاين" قطر بالشراكة مع @VisitQatar🚶‍♂️!

لتحضروا الفيديو كامل 📺 : https://t.co/7sYt42vn26@RedBullQatar – @QatarCalendar pic.twitter.com/oguwjERwiF — Red Bull Jordan (@RedBullJo) July 30, 2023

ونجح الرياضي الإستوني وبطل العالم ثلاث مرات في رياضة المشي على الحبال المعلقة، في خوض هذا التحدي الكبير في المحاولة الأولى، وذلك بالمشي على الحبل الذي أطلق عليه اسم “الحبل المتلألئ”، وعبوره المسافة بين البرجين اللذين يتخذان شكل سيفين معقوفين.

ووصلت المسافة التي سارها يان روس أكثر من 150 متراً، على حبل لم يتجاوز عرضه 2.5 سم، وعلى ارتفاع أكثر من 185 متراً.

وفي تعليقه على الرقم القياسي العالمي الجديد الذي حققه، قال يان روس: “لقد انتابني شعور في الرغبة بعبور المسافة بين البرجين منذ اللحظة الأولى التي شاهدت فيها المبنى، إن كل هدف جدير بالسعي لتحقيقه يأتي مصحوباً دائماً بقدر مساوٍ من التحدي، ولذلك أنا فخور جداً بتحقيق هذا الإنجاز”.

وأضاف في تعليق صحافي بعد تحقيق الإنجاز: “في كل خطوة خطوتها، كان المشي على هذا الحبل هو الأصعب على الإطلاق، وباعتباري رياضياً، فأنا أتطلع دائماً إلى تحقيق التميّز وتحدي كل الصعاب”.

وفي حالة الرياضي الإستوني، كان يتعين عليه التفاعل مع ظروف الحرارة والرياح أيضاً بشكل فوري أثناء وجوده على الحبل المشدود،.

واعتبر الرياضي الذي حقق رقمه العالمي، أن التجربة كانت “أشبه بالتزلج على جذع شجرة ضخم وثقيل الوزن بدلاً من لوح تزلج خفيف”.

وأضاف: “يمثل البرجان الأيقونيان مكاناً رائعاً لإنجاز هذا العمل الفذ وجعل زيارتي الأولى إلى قطر زيارة بالغة التميز”.