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سخرية من كلمة نتنياهو في الجمعية العامة: وُجهت “لمقاعد فارغة”- (تغريدات)

منذ ساعة واحدة

عبلة رويس
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“القدس العربي”: تفاعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأجواء التي رافقت كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة، الجمعة، حيث ألقى نتنياهو كلمته في قاعة “شبه خالية” كما ظهر في التغطية الإعلامية المباشره لهذه الجلسات.

وعلقت صحيفة هآرتس الإسرائيلية “في مواجهة المقاعد الفارغة والاحتجاجات الحاشدة، يعد نتنياهو بسلام وشيك مع السعودية”.

وغرد عماد الحلاني “القاعة تقريبا فارغة أثناء خطاب نتنياهو. فالمقيت وكيانه لا مكانة لهم في العالم”.

وتناول بعض المغردين المُفارقة بين أداء الوفد الإسرائيلي الذي انسحب خلال كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، لحظة حديثه عن الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومنها احتجاز 600 من جثامين الفلسطينيين.

في حين غرد آخرون عن أداء الوفد الفلسطيني وبقائه لمتابعة كلمة نتنياهو.

وكان نتنياهو قال، الجمعة، إن إسرائيل على “عتبة” إقامة علاقات مع السعودية، معتبرا أنه لن يكون للفلسطينيين حق “الفيتو” على العلاقات الإسرائيلية- العربية.

وأضاف أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية كانت بمثابة إشارة إلى “فجر عصر جديد من السلام” والآن “أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية”.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 22, 2023 الساعة 10:14 م

    هه ويمكر بنو صهيون ويمكر الله والله خير الماكرين

    رد

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