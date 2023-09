سخرية من كلمة نتنياهو في الجمعية العامة: وُجهت “لمقاعد فارغة”- (تغريدات)

“القدس العربي”: تفاعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأجواء التي رافقت كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة، الجمعة، حيث ألقى نتنياهو كلمته في قاعة “شبه خالية” كما ظهر في التغطية الإعلامية المباشره لهذه الجلسات.

وعلقت صحيفة هآرتس الإسرائيلية “في مواجهة المقاعد الفارغة والاحتجاجات الحاشدة، يعد نتنياهو بسلام وشيك مع السعودية”.

Facing empty seats and massive protests, Netanyahu promises imminent Saudi peace https://t.co/Kec2uyryuu — Haaretz.com (@haaretzcom) September 22, 2023

وغرد عماد الحلاني “القاعة تقريبا فارغة أثناء خطاب نتنياهو. فالمقيت وكيانه لا مكانة لهم في العالم”.

القاعة تقريبا فارغة أثناء خطاب نتنياهو.فالمقيت وكيانه لا مكانة لهم في العالم. pic.twitter.com/JKWTeAoBSI — عماد الحلاني (@EL_hellani19578) September 22, 2023

🚨كاررثثة فضيحه💀!! عدد مستمعين خطاب نتنياهو في مبنى الامم المتحده pic.twitter.com/YAeqr2Ktvl — اوبزيرفر | (@B667i) September 22, 2023

And empty UNGA hall greets Netanyahu to the podium pic.twitter.com/Pj8fKoRotZ — Said Arikat (@SMArikat) September 22, 2023

Pariah dictator vibe: Netanyahu gives #UNGA speech to an empty room with his minions in the front row clapping loudly as he pretends to be flattered… The Emperor’s No Clothes! pic.twitter.com/RFXlfTLqZU — Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) September 22, 2023

Israel is loathed the world over as Netanyahu is forced to speak to pretty much empty UNGA chamber. How embarrassing is that ‼️‼️ pic.twitter.com/Dfw8CoYhR1 — Bint (@PalBint) September 22, 2023

وتناول بعض المغردين المُفارقة بين أداء الوفد الإسرائيلي الذي انسحب خلال كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، لحظة حديثه عن الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومنها احتجاز 600 من جثامين الفلسطينيين.

لحظة انسحاب الوفد الإسرائيلي خلال كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة .#المسجد_الأقصى #فلسطين #القدس#وسم_نيوز pic.twitter.com/VBWqYCr92M — وسم نيوز (@news_wsm) September 21, 2023

في حين غرد آخرون عن أداء الوفد الفلسطيني وبقائه لمتابعة كلمة نتنياهو.

في قاعة شبه فارغة، وبحضور ممثلة السلطة في #رام_الله، وممثلة الوفد السعودي؛ #نتنياهو يعرض “#الشرق_الأوسط_الجديد” خلال خطابه في #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة في خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي الثاني عشر في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال نتنياهو:

🔻 لقد حاولت التوصل إلى سلام مع… pic.twitter.com/oYYCB3mNpT — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) September 22, 2023

وكان نتنياهو قال، الجمعة، إن إسرائيل على “عتبة” إقامة علاقات مع السعودية، معتبرا أنه لن يكون للفلسطينيين حق “الفيتو” على العلاقات الإسرائيلية- العربية.

وأضاف أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية كانت بمثابة إشارة إلى “فجر عصر جديد من السلام” والآن “أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية”.