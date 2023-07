“القدس العربي”: أوقفت نجمة موسيقى الريف الأمريكية ميراندا لامبرت حفلها في لاس فيغاس، الإثنين، لتدعو المعجبين إلى التوقف عن التقاط صور “سيلفي”.

وقالت لامبرت “هؤلاء الفتيات مهتمات بالتقاط صور السيلفي بدل الاستماع للأغنية. وهذا يغضبني قليلا”.

Country star Miranda Lambert stopped her Las Vegas show to call out fans she accused of taking selfies https://t.co/lsZ1c4DjfZ pic.twitter.com/nKrZUcOqzP

— CNN (@CNN) July 18, 2023