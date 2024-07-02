مغني البوب البريطاني إد شيران يغني في حفل خاص للمنتخب الإنكليزي

بلانكنهاين- ألمانيا: قام نجم موسيقى البوب البريطاني إد شيران بالغناء في حفل خاص للمنتخب الإنكليزي لكرة القدم في معسكره ببطولة أمم أوروبا “يورو 2024” .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) اليوم الثلاثاء ،أن المغني الفائز بعدة جوائز، ظهر في مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” وهو يؤدي أغنيته “ذي أيه-تيم” للمنتخب الذي يدربه جاريث ساوثغيت بعد حصة تدريبية أمس الاثنين.

وزار شيران، مشجع فريق إيبسويتش، منتخب إنجلترا في السابق وحضر الفوز الدرامي الذي حققه المنتخب الإنجليزي على منتخب سلوفاكيا 2 / 1 في دور الـ16 في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي في جيلسنكيرشن.

وتم التقاط صور للمغني البالغ من العمر 33 عاما في المدرجات وهو يحتفل بهدف جود بيلينغهام الذي عادل النتيجة في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وتم التقاط صور له ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مع ريو فرديناد، الناقد بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عقب المباراة، وهما يحملان حذاء رياضي مكتوب عليه عبارة ” ستعود إلى الوطن”.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها شيران مباراة للمنتخب الإنكليزي في اليورو حيث حضر المباراة التي تعادل فيها المنتخب الملقب بالأسود الثلاثة أمام الدنمارك 1/1 في دور المجموعات.

ويستعد المنتخب الإنكليزي لمواجهة المنتخب السويسري في دور الثمانية يوم الأحد المقبل.

(د ب أ)